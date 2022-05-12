小資女、學生最愛 agnès b.推出百搭夏季編織包

每到春夏時節，輕盈又能展現涼爽質感的編織包就是最討喜的焦點包款，尤其如果具備「提籃」包身，還能帶來休閒度假感，無論是外出野餐、購物都百搭。小資女、學生最愛的agnès b.今年推出了兩款編織包，分別以天然植物纖維和拉菲草製成，提供大自然原色和繽紛色兩種風格，滿足不同造型需求。

agnès b. VOYAGE系列全新推出提籃樣式藤編包，靈感來自設計師Agnès女士喜愛的摩洛哥藤編提袋。包身以來自濕地的天然植物纖維Bankan製成，包面上的Logo則以拉菲草（Raffia）刺繡，充分展現大自然的紋理與原色，質樸雅緻。提把採用柔軟光滑的皮革製成，手拎或上肩都舒適。内附有抽繩束口袋，方便使用。