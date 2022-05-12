來場野外游泳吧！Jo Malone英倫遨游系列湖水藍絕美

疫情持續升溫，許多人都乖乖待在家，但心早就往外飛。英倫香氛品牌Jo Malone London，將帶領大家來場大自然的野外游泳，推出全新英倫遨游系列，以英國盛行的野外游泳為靈感，瓶身充滿湖水藍色調，搭配FSC認證的木質紋瓶蓋設計，整體風格絕美又迷人，共有5款香水、1款香氛工藝蠟燭與1款臉部噴霧。

野外游泳在英國是盛行的活動，讓大家可以徹底沉浸在大自然之中，體驗不列顛群島的自然風光，從潮汐海灣、森林溪流等，都是野外游泳的場域，而英倫遨游系列就來自大自然的靈感。

嗅吸5款香水，就能體驗到各種型態的野外游泳，海灣剪秋羅香水以大自然海岸為靈感，陽光照亮海灣下方的鵝卵石，結合剪秋羅花香與玫瑰清新，以及黑醋栗，整體純淨又清澈，同步也推出海灣剪秋羅臉部噴霧，不含酒精，但增加維他命E、甘油和保濕複合成份；溪谷樹苔香水則來到杉林溪谷中，杜松與薄荷彷彿化為溪谷中的水氣，天竺葵與苔蘚呈現出木質調森林的療癒氣息；潮汐琥珀香水則帶領大家潛入大海，琥珀和廣藿香象徵大海的神秘魅力，微鹹的海水與小荳蔻，如同層層拍打的海浪。

池畔檸檬葉香水則是取材1930年代英國戶外泳池，充滿明亮魅力，以清新柑橘與檸檬葉交織，雪松木帶來暖意，充滿自然又優雅的香氣；另款則是經典的鼠尾草和海鹽系列，有著海鹽與鼠尾草的交織，有推出香水與香氛工藝蠟燭。