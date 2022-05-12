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來場野外游泳吧 Jo Malone英倫遨游系列湖水藍絕美

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
Jo Malone London 2022年英倫遨游系列鼠尾草與海鹽香水／100ml／5,450元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London 2022年英倫遨游系列鼠尾草與海鹽香水／100ml／5,450元。圖／Jo Malone London提供

疫情持續升溫，許多人都乖乖待在家，但心早就往外飛。英倫香氛品牌Jo Malone London，將帶領大家來場大自然的野外游泳，推出全新英倫遨游系列，以英國盛行的野外游泳為靈感，瓶身充滿湖水藍色調，搭配FSC認證的木質紋瓶蓋設計，整體風格絕美又迷人，共有5款香水、1款香氛工藝蠟燭與1款臉部噴霧。

野外游泳在英國是盛行的活動，讓大家可以徹底沉浸在大自然之中，體驗不列顛群島的自然風光，從潮汐海灣、森林溪流等，都是野外游泳的場域，而英倫遨游系列就來自大自然的靈感。

嗅吸5款香水，就能體驗到各種型態的野外游泳，海灣剪秋羅香水以大自然海岸為靈感，陽光照亮海灣下方的鵝卵石，結合剪秋羅花香與玫瑰清新，以及黑醋栗，整體純淨又清澈，同步也推出海灣剪秋羅臉部噴霧，不含酒精，但增加維他命E、甘油和保濕複合成份；溪谷樹苔香水則來到杉林溪谷中，杜松與薄荷彷彿化為溪谷中的水氣，天竺葵與苔蘚呈現出木質調森林的療癒氣息；潮汐琥珀香水則帶領大家潛入大海，琥珀和廣藿香象徵大海的神秘魅力，微鹹的海水與小荳蔻，如同層層拍打的海浪。

池畔檸檬葉香水則是取材1930年代英國戶外泳池，充滿明亮魅力，以清新柑橘與檸檬葉交織，雪松木帶來暖意，充滿自然又優雅的香氣；另款則是經典的鼠尾草和海鹽系列，有著海鹽與鼠尾草的交織，有推出香水與香氛工藝蠟燭。

Jo Malone London 2022年英倫遨游系列海灣剪秋羅臉部噴霧／50ml／1,350元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London 2022年英倫遨游系列海灣剪秋羅臉部噴霧／50ml／1,350元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London 2022年英倫遨游系列鼠尾草與海鹽香氛工藝蠟燭／200g／2,700元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London 2022年英倫遨游系列鼠尾草與海鹽香氛工藝蠟燭／200g／2,700元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London 2022年英倫遨游系列限量登場。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London 2022年英倫遨游系列限量登場。圖／Jo Malone London提供

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