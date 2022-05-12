從北歐跑向世界 丹麥ROCKAY專業路跑襪正式進軍台灣路跑界

由丹麥超跑選手Daniel Chabert 所創立的ROCKAY，自2018年正式發表上市後，即受到諸如FORBES、Women’s Running、T3等眾多國外專業跑者雜誌推薦為年度最佳路跑襪系列商品。這歸因於由跑者為出發點而設計出真正符合實際需求的產品。

再生纖維是否會影響產品功能的這個疑惑，是完全不存在的問題! 因為皆來於你我過去無形中所創造的環境汙染，經過科技再生而來的相同材質，只是它更友善地、重新妝扮地再次出現。

圖 / 有.設計 uDesign 提供

品牌系列商品採用了SEAQUAL®YARN、S.Café®TECHNOLOGY、 Polygiene、ECONYL® 環保再生尼龍，多款科技、環保、抗臭纖維。讓壓縮襪可以穿得更多，洗得更少。無需每次洗滌，只需在使用後晾乾，異味即能被纖維所吸收，也能最大程度地減少纖維的磨耗。同時也是世界首款採用海洋回收尼龍所製作而成的專業機能壓縮襪。

圖 / 有.設計 uDesign 提供