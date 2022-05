慶祝Valentino先生90歲生日 限量衛衣、限時展覽登場

VALENTINO品牌創始人Valentino Garavani先生,近日迎接90歲生日,為了替這位時尚界傳奇人士慶生,VALENTINO設計了一款「Happy Birthday Mr. V」限量版連帽衛衣,衣服上引用了Valentino Garavani先生關於美的經典名言,將他的獨到見解融入日常風格穿搭中。

於1932年5月11日出生於義大利帕維亞省沃蓋拉的Valentino Garavani先生,在50年的職業生涯中開創了屬於自己的服裝流派,更以「Valentino Red」成為最能夠駕馭紅色的品牌之一。在他自2008年退休後,品牌現任創意總監Pierpaolo Piccioli也持續從典藏取經,透過新舊融合、多元創意的視野,建立起更富有活力和多樣性的標誌體系。

此番為了慶祝Valentino Garavani先生90歲生日,VALENTINO推出一款限量版「Happy Birthday Mr. V」連帽衛衣,以黑色為底,上面印了Valentino Garavani先生的經典名言:「I Love Beauty, It’s Not My Fault」(我愛美,這不是我的錯),表達對時尚和生活既生動又具有諷刺意味的總結,也特別使用紅色字體,彰顯「Valentino Red」印象。這款連帽衛衣將即日起在VALENTINO官網、微信小程序、天貓旗艦店獨家開放預購,銷售所得的凈利潤將捐贈給「Valentino Garavani and Giancarlo Giammetti」基金會。