粉色系寶石太療癒 經典地標、浪漫甜美一秒隨身

不若秋冬的沈重、春夏的氣息總是輕柔。寶詩龍（Boucheron）與Qeelin各自推出了粉色系半寶石為主的全新珠寶，前者以巴黎經典地標：芳登廣場入設計，而Qeelin則使用了具有浪漫、遊彩現象的粉紅色蛋白石，要將經典地標、浪漫與仙氣，一秒隨身。

每個城市都有著經典地標，例如競技場之於羅馬、大英博物館之於倫敦，而八角形輪廓的芳登廣場（Place Vendôme），無疑是花都巴黎與法式高級珠寶的聖地。法國高級珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）推出全新Vendôme Liseré系列珠寶，以黑漆飾邊搭配各色寶石，將芳登廣場的經典、歡快與浪漫，輕鬆隨身。

半寶石近年大行其道，以其清透、明亮，帶來輕盈的賞玩配戴感受。Boucheron本次便在Vendôme Liseré系列珠寶中使用了粉色摩根石、藍色海藍寶石亦與綠色碧璽為主石，運用在戒指或項鍊上，並且在不同角度時，也能欣賞到象徵芳登廣場的八角形輪廓巧妙隱藏其中。

粉色摩根石的粉嫩帶來生活中每個輕快、幸福的瞬間，而藍色海藍寶石則召喚出了海水、飛鳥與沙灘的清涼愜意，而綠色碧璽的色彩近似橄欖綠，全系列珠寶並在主石外側皆鑲嵌以鑽石、最後再使用黑漆勾邊，點燃了芳登廣場的神韻。同系列亦有全數鑲嵌鑽石的戒指、手環或項鍊等珠寶，特色同樣為具備八角形與黑漆飾邊兩種特色，要讓人將巴黎一秒上手。