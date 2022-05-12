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粉色系寶石太療癒 經典地標、浪漫甜美一秒隨身

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
Boucheron的Vendôme Liseré系列珠寶本次使用了粉色摩根石、藍色海藍寶石與綠色碧璽為主石，並在不同角度時皆能欣賞到象徵芳登廣場的八角形輪廓，帶來輕快明亮的春夏氣息。圖 / Boucheron提供
Boucheron的Vendôme Liseré系列珠寶本次使用了粉色摩根石、藍色海藍寶石與綠色碧璽為主石，並在不同角度時皆能欣賞到象徵芳登廣場的八角形輪廓，帶來輕快明亮的春夏氣息。圖 / Boucheron提供

不若秋冬的沈重、春夏的氣息總是輕柔。寶詩龍（Boucheron）與Qeelin各自推出了粉色系半寶石為主的全新珠寶，前者以巴黎經典地標：芳登廣場入設計，而Qeelin則使用了具有浪漫、遊彩現象的粉紅色蛋白石，要將經典地標、浪漫與仙氣，一秒隨身。

每個城市都有著經典地標，例如競技場之於羅馬、大英博物館之於倫敦，而八角形輪廓的芳登廣場（Place Vendôme），無疑是花都巴黎與法式高級珠寶的聖地。法國高級珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）推出全新Vendôme Liseré系列珠寶，以黑漆飾邊搭配各色寶石，將芳登廣場的經典、歡快與浪漫，輕鬆隨身。

半寶石近年大行其道，以其清透、明亮，帶來輕盈的賞玩配戴感受。Boucheron本次便在Vendôme Liseré系列珠寶中使用了粉色摩根石、藍色海藍寶石亦與綠色碧璽為主石，運用在戒指或項鍊上，並且在不同角度時，也能欣賞到象徵芳登廣場的八角形輪廓巧妙隱藏其中。

粉色摩根石的粉嫩帶來生活中每個輕快、幸福的瞬間，而藍色海藍寶石則召喚出了海水、飛鳥與沙灘的清涼愜意，而綠色碧璽的色彩近似橄欖綠，全系列珠寶並在主石外側皆鑲嵌以鑽石、最後再使用黑漆勾邊，點燃了芳登廣場的神韻。同系列亦有全數鑲嵌鑽石的戒指、手環或項鍊等珠寶，特色同樣為具備八角形與黑漆飾邊兩種特色，要讓人將巴黎一秒上手。

Qeelin的Wulu系列過往已經將曼妙的幾何線條深植人心，透過宛如葫蘆、阿拉伯數字8的輪廓，帶來幸福、好運的聯想。新系列Wulu Pink Opal珠寶包含項鍊、戒指、手環與耳環，則將粉紅色蛋白石結合了玫瑰金與鑽石。粉紅色的蛋白石不透明，但帶有像是果凍、甜點的聯想，讓人將零熱量的甜美、浪漫，一次擁有。

Qeelin Wulu 18K玫瑰金鑲鑽粉紅蛋白石手鍊，58,500元。圖 / Qeelin提供
Qeelin Wulu 18K玫瑰金鑲鑽粉紅蛋白石手鍊，58,500元。圖 / Qeelin提供
Boucheron Vendome Liseré系列戒指，白金、黑漆飾邊、鑲嵌1顆約12.79克拉粉色摩根石、42顆鑽石，112萬元。圖 / Boucheron提供
Boucheron Vendome Liseré系列戒指，白金、黑漆飾邊、鑲嵌1顆約12.79克拉粉色摩根石、42顆鑽石，112萬元。圖 / Boucheron提供
Qeelin新系列Wulu Pink Opal珠寶將粉紅色蛋白石結合玫瑰金與鑽石，讓人將零熱量的甜美、浪漫，一次擁有。圖 / Qeelin提供
Qeelin新系列Wulu Pink Opal珠寶將粉紅色蛋白石結合玫瑰金與鑽石，讓人將零熱量的甜美、浪漫，一次擁有。圖 / Qeelin提供
Qeelin的Wulu系列過往已將曼妙的幾何線條深植人心，透過宛如葫蘆的輪廓，帶來幸福、好運的聯想。圖 / Qeelin提供
Qeelin的Wulu系列過往已將曼妙的幾何線條深植人心，透過宛如葫蘆的輪廓，帶來幸福、好運的聯想。圖 / Qeelin提供
Qeelin Petite Wulu 18K玫瑰金鑲鑽粉紅蛋白石戒指，47,500m元。圖 / Qeelin提供
Qeelin Petite Wulu 18K玫瑰金鑲鑽粉紅蛋白石戒指，47,500m元。圖 / Qeelin提供
Boucheron Vendome Liseré系列手環，白金、黑漆飾邊、鑲嵌361顆鑽石總重約7.22克拉，248萬元。圖 / Boucheron提供
Boucheron Vendome Liseré系列手環，白金、黑漆飾邊、鑲嵌361顆鑽石總重約7.22克拉，248萬元。圖 / Boucheron提供
每個城市都有著經典地標，而八角形輪廓的芳登廣場（Place Vendôme），正是巴黎、也是法式高級珠寶的聖地。圖 / Boucheron提供
每個城市都有著經典地標，而八角形輪廓的芳登廣場（Place Vendôme），正是巴黎、也是法式高級珠寶的聖地。圖 / Boucheron提供
Boucheron Vendome Liseré系列戒指，白金、黑漆飾邊、鑲嵌1顆約14.31克拉綠色碧璽、42顆鑽石，125萬元。圖 / Boucheron提供
Boucheron Vendome Liseré系列戒指，白金、黑漆飾邊、鑲嵌1顆約14.31克拉綠色碧璽、42顆鑽石，125萬元。圖 / Boucheron提供
Boucheron Vendome Liseré系列項鍊，白金、黑漆飾邊、鑲嵌一顆海水藍寶石約4.85克拉、24顆鑽石，59萬元。圖 / Boucheron提供
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