莫內、格尼首度登香港拍賣 佳士得20、21世紀藝術焦點

佳士得（Christie’s）香港本季拍賣即將於5月底展開，各門類陸續公布。即將於5 月 26 日在香港會議展覽中心舉行的佳士得二十及二十一世紀藝術晚間拍賣中登場的，除了稍早宣布來自國際巨星史恩康納萊（Sean Connery）舊藏的畢卡索（Pablo Picasso）鉅作「畫框中的男子半身像」，以及領銜的趙無極 1960 年代最大尺幅鉅作「29.09.64.」，其他焦點也陸續曝光。印象派大師莫內（Claude Monet）傳奇作品「垂柳」（Saule pleureur）將首度登上亞洲拍場，以及首度登上拍場的羅馬尼亞當代藝術家艾德里安格尼（Adrian Ghenie）大尺幅鉅作「餡餅鬥室 12」單一畫布作品，也被看好將刷新藝術家世界拍賣紀錄。

「垂柳」系列作品背景是第一次世界大戰後的歐洲。戰爭動蕩之際，莫內於吉維尼花園創作出舉世聞名的巨型畫作「睡蓮全景」（Grandes decorations）系列，被視為藝術家生涯最後一個巔峰時期。大戰過後，藝術家將「睡蓮全景」捐贈予國家，同時創作了 10 幅描繪其吉維尼花園睡蓮池畔挺拔的垂柳的畫作，被形容為莫奈對戰爭最直接及最深刻的回應。此次上拍「垂柳」堪稱當中最出色的傑作之一，亦是該系列中僅有的5幅仍在私人珍藏的作品之一。