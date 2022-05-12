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莫內、格尼首度登香港拍賣 佳士得20、21世紀藝術焦點

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
艾德里安格尼大尺幅鉅作「餡餅鬥室12」 首度登上拍場，估價6,800萬港元起。圖／佳士得提供
艾德里安格尼大尺幅鉅作「餡餅鬥室12」 首度登上拍場，估價6,800萬港元起。圖／佳士得提供

佳士得（Christie’s）香港本季拍賣即將於5月底展開，各門類陸續公布。即將於5 月 26 日在香港會議展覽中心舉行的佳士得二十及二十一世紀藝術晚間拍賣中登場的，除了稍早宣布來自國際巨星史恩康納萊（Sean Connery）舊藏的畢卡索（Pablo Picasso）鉅作「畫框中的男子半身像」，以及領銜的趙無極 1960 年代最大尺幅鉅作「29.09.64.」，其他焦點也陸續曝光。印象派大師莫內（Claude Monet）傳奇作品「垂柳」（Saule pleureur）將首度登上亞洲拍場，以及首度登上拍場的羅馬尼亞當代藝術家艾德里安格尼（Adrian Ghenie）大尺幅鉅作「餡餅鬥室 12」單一畫布作品，也被看好將刷新藝術家世界拍賣紀錄。

「垂柳」系列作品背景是第一次世界大戰後的歐洲。戰爭動蕩之際，莫內於吉維尼花園創作出舉世聞名的巨型畫作「睡蓮全景」（Grandes decorations）系列，被視為藝術家生涯最後一個巔峰時期。大戰過後，藝術家將「睡蓮全景」捐贈予國家，同時創作了 10 幅描繪其吉維尼花園睡蓮池畔挺拔的垂柳的畫作，被形容為莫奈對戰爭最直接及最深刻的回應。此次上拍「垂柳」堪稱當中最出色的傑作之一，亦是該系列中僅有的5幅仍在私人珍藏的作品之一。

艾德里安格尼「餡餅鬥室」系列是藝術家最富盛名的系列。他在2008年至2012年間的創作大多以肖像畫的尺幅繪製面目不清、臉上厚塗著層層顏料的人物和抽象畫面，勾勒出介於20世紀歐洲史和集體記憶間的模糊地帶。本作屬於創作於 2012 至 2014 年的系列，則將畫作主題推向電影般的尺幅和複雜形式的非凡高度，透過層層建構的自我引述，表達幻覺的誘惑魅力與現實的觀看難度。此幅作品的前一創作「餡餅鬥室 11」（2014年作），現收藏於巴黎龐畢度中心。

趙無極1960年代最大尺幅油畫「29.09.64.」，估價2.2億港元起。圖／佳士得提供
趙無極1960年代最大尺幅油畫「29.09.64.」，估價2.2億港元起。圖／佳士得提供
艾德里安格尼大尺幅鉅作「餡餅鬥室12」 首度登上拍場，估價6,800萬港元起。圖／佳士得提供
艾德里安格尼大尺幅鉅作「餡餅鬥室12」 首度登上拍場，估價6,800萬港元起。圖／佳士得提供
史恩康納萊舊藏畢卡索鉅作「畫框中的男子半身像」，將登佳士得香港二十及二十一世紀藝術晚間拍賣，估價約1.5億港元。圖／佳士得提供
史恩康納萊舊藏畢卡索鉅作「畫框中的男子半身像」，將登佳士得香港二十及二十一世紀藝術晚間拍賣，估價約1.5億港元。圖／佳士得提供
莫內「垂柳」，1918 – 1919年作，估價9,500萬港元起。圖／佳士得提供
莫內「垂柳」，1918 – 1919年作，估價9,500萬港元起。圖／佳士得提供

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