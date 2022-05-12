茱莉亞羅勃茲將欽點接班人！75週年坎城影展將攜手蕭邦
2022年的坎城影展將於當地時間下週二5月17日展開。自1998年來長期擔任坎城影展的官方合作夥伴的法國頂級珠寶品牌蕭邦（Chopard），宣布應坎城影展主席 Pierre Lescure、坎城影展藝術總監Thierry Frémaux和蕭邦聯合總監Caroline Scheufele的邀請，今年國際巨星茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）將在坎城影展期間舉辦的盛大晚宴上為「蕭邦最具潛質演員獎」（Trophée Chopard）提名並為選出兩位獲獎者頒獎。
自2001年以來，蕭邦在每年為期兩星期的坎城影展期間頒發「蕭邦最具潛質演員獎」，由電影界傳奇人物作為提名人，頒發給剛剛展開銀幕生涯的男女演員，以表揚新一代電影人。這20多年來，許多在電影表演上有傑出表現的演員，在初出茅廬之際都曾獲得此獎項，可以說是未來影后影帝的指標。例如再2008年成為有史以來第一位法國及奧斯卡影后的瑪莉詠柯蒂雅（Marion Cotillard）、2013年獲得坎城金棕櫚獎的蕾雅瑟杜（Léa Seydoux）、黛安克魯格（Diane Kruger）等。
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