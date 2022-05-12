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巴黎戴著走？Boucheron珠寶這手法 一秒神遊芳登廣場

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
Boucheron的Vendôme Liseré系列珠寶本次使用了粉色摩根石、藍色海藍寶石與綠色碧璽為主石，並在不同角度時皆能欣賞到象徵芳登廣場的八角形輪廓，帶來輕快明亮的春夏氣息。圖 / Boucheron提供
Boucheron的Vendôme Liseré系列珠寶本次使用了粉色摩根石、藍色海藍寶石與綠色碧璽為主石，並在不同角度時皆能欣賞到象徵芳登廣場的八角形輪廓，帶來輕快明亮的春夏氣息。圖 / Boucheron提供

每個城市都有著經典地標，例如競技場之於羅馬、大英博物館之於倫敦，而八角形輪廓的芳登廣場（Place Vendôme），無疑是花都巴黎、更是法式高級珠寶的聖地。法國高級珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）推出全新Vendôme Liseré系列珠寶，以黑漆飾邊搭配各色寶石，將芳登廣場的經典、歡快與浪漫，輕鬆隨身。

半寶石近年大行其道，以其清透、明亮，帶來輕盈的賞玩配戴感受。Boucheron本次便在Vendôme Liseré系列珠寶中使用了粉色摩根石、藍色海藍寶石亦與綠色碧璽為主石，運用在戒指或項鍊上，並且在不同角度時，也能欣賞到象徵芳登廣場的八角形輪廓巧妙隱藏其中。

粉色摩根石的粉嫩帶來生活中每個輕快、幸福的瞬間，而藍色海藍寶石則召喚出了海水、飛鳥與沙灘的清涼愜意，而綠色碧璽的色彩近似橄欖綠，全系列珠寶並在主石外側皆鑲嵌以鑽石、最後再使用黑漆勾邊，點燃了芳登廣場的神韻。同系列亦有全數鑲嵌鑽石的戒指、手環或項鍊等珠寶，特色同樣為具備八角形與黑漆飾邊兩種特色，要讓人將巴黎一秒上手，浪漫、如影隨行。

Boucheron Vendome Liseré系列項鍊，白金、黑漆飾邊、鑲嵌一顆海水藍寶石約4.85克拉、24顆鑽石，59萬元。圖 / Boucheron提供
Boucheron Vendome Liseré系列項鍊，白金、黑漆飾邊、鑲嵌一顆海水藍寶石約4.85克拉、24顆鑽石，59萬元。圖 / Boucheron提供
Boucheron Vendome Liseré系列手環，白金、黑漆飾邊、鑲嵌361顆鑽石總重約7.22克拉，248萬元。圖 / Boucheron提供
Boucheron Vendome Liseré系列手環，白金、黑漆飾邊、鑲嵌361顆鑽石總重約7.22克拉，248萬元。圖 / Boucheron提供
Boucheron Vendome Liseré系列戒指，白金、黑漆飾邊、鑲嵌1顆約12.79克拉粉色摩根石、42顆鑽石，112萬元。圖 / Boucheron提供
Boucheron Vendome Liseré系列戒指，白金、黑漆飾邊、鑲嵌1顆約12.79克拉粉色摩根石、42顆鑽石，112萬元。圖 / Boucheron提供
Boucheron Vendome Liseré系列戒指，白金、黑漆飾邊、鑲嵌1顆約14.31克拉綠色碧璽、42顆鑽石，125萬元。圖 / Boucheron提供
Boucheron Vendome Liseré系列戒指，白金、黑漆飾邊、鑲嵌1顆約14.31克拉綠色碧璽、42顆鑽石，125萬元。圖 / Boucheron提供
每個城市都有著經典地標，而八角形輪廓的芳登廣場（Place Vendôme），正是巴黎、也是法式高級珠寶的聖地。圖 / Boucheron提供
每個城市都有著經典地標，而八角形輪廓的芳登廣場（Place Vendôme），正是巴黎、也是法式高級珠寶的聖地。圖 / Boucheron提供

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