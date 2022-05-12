巴黎戴著走？Boucheron珠寶這手法 一秒神遊芳登廣場

每個城市都有著經典地標，例如競技場之於羅馬、大英博物館之於倫敦，而八角形輪廓的芳登廣場（Place Vendôme），無疑是花都巴黎、更是法式高級珠寶的聖地。法國高級珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）推出全新Vendôme Liseré系列珠寶，以黑漆飾邊搭配各色寶石，將芳登廣場的經典、歡快與浪漫，輕鬆隨身。

半寶石近年大行其道，以其清透、明亮，帶來輕盈的賞玩配戴感受。Boucheron本次便在Vendôme Liseré系列珠寶中使用了粉色摩根石、藍色海藍寶石亦與綠色碧璽為主石，運用在戒指或項鍊上，並且在不同角度時，也能欣賞到象徵芳登廣場的八角形輪廓巧妙隱藏其中。