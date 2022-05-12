屏東黑鮪魚季、台南古早味 百貨線上線下同時滿足
現在正值黑鮪魚產季，也是黑鮪魚最肥美的季節，Global Mall環球購物中心首度攜手屏東縣政府合作共同推廣「屏東黑鮪魚文化觀光季」，除了推出「限定黑鮪魚美食」，還有集結15間東港特產攤位的「黑鮪魚夏日派對市集」。遠東SOGO忠孝館則集結44家在地美食，展開「臺南美食展」。
饕客最愛的黑鮪魚是屏東一大代表特色，環球購物中心屏東市「限定黑鮪魚美食」，5月13日至22日在「大河屋」推出極上炙燒黑鮪魚定食，推薦價588元，蔥花黑鮪魚搭配炙燒過的厚切黑鮪魚，一次吃到兩種不同風味口感，同時5月14日至22日每逢周末六、日，僅限4天推有限時限量188元嚐鮮價。「秋風軒mini鍋物」黑鮪魚海鮮套餐，推薦價568元，現熬柴魚高湯搭配黑鮪魚清肉，涮出鮮甜原味，再搭配雪花牛品嘗豪華海陸大餐。
無法南下屏東也買得到東港特產，環球購物中心首度打造「東港特產線上線下物產展」，線上透過「環球Online」直送全台，黑鮪魚、東港在地名產直送到家，6月1日前不限金額領券可享9.5折。線下體驗少不了，5月20日至29日在環球購物中心屏東市連續兩周五、六、日舉辦「黑鮪魚夏日派對市集」，集結15間東港特產攤位，5月25日還有黑鮪魚現流秀，提供免費黑鮪魚嘗鮮，將東港在地文化特色擴大到全台。
SOGO忠孝館5月18日前在12樓活動會館舉辦「臺南美食展」，現場可吃到百年老店「麻豆助」的古早味碗粿，每碗原價70元、3碗特價200元。香味四溢的「所長茶葉蛋」銷魂豆干堡套餐，每份售價159元、特價139元。另有台南傳統肉粽「品香肉粽」，以及「順利餅舖」帶來府城的古早味伴手禮。
為了迎接米其林到台南，台南市政府特別舉辦「台南米其林占星嘉年華」，入選特別評審獎的「田媽媽鵝鄉園餐廳」，這回也有在SOGO臺南展行列。在臺南展憑快樂購卡單筆消費滿500元，即可兌換「消費禮」一份，每天限量100份；累計滿2,000元，可參加滿額抽，有機會抽中台南遠東香格里拉尊榮客房、豪華客房等多項好禮，限量300份，送完為止。
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