獨一無二的禮物！詩特莉推出「DIY餅乾彩繪組」

來自東京的手工餅乾「詩特莉（Aunt Stella）」在溫馨的五月推出全新「DIY餅乾彩繪組」，標榜消費者只要自備奶油跟雞蛋，就能打造出獨一無二的餅乾情書，體驗手作樂趣之餘，也能藉此傳達心意。

此次推出的「DIY餅乾彩繪組」，以傳遞溫暖祝福的「情書」為設計主題，內容物包含麵粉、巧克力鈕扣、造型巧克力片等食材，還有小牙刀、擠花袋、包裝盒等道具與包材。民眾只要自備雞蛋、奶油，就可以跟著說明書的步驟烘烤出專屬的信封造型餅乾，最後再將各色巧克力融化後，以擠花袋彩繪、寫上祝福的話語，並以花瓣造型巧克力進行裝飾，打造出獨一無二的甜蜜獻禮。