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最貴20世紀藝術！安迪沃荷「瑪麗蓮夢露」拍出57億天價

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
安迪沃荷的「槍擊瑪麗蓮（鼠尾草藍色）」，日前於紐約佳士得以1.95億美元成交（約57.8億台幣）成為拍賣史上最高價的20世紀藝術品。圖／佳士得提供
安迪沃荷的「槍擊瑪麗蓮（鼠尾草藍色）」，日前於紐約佳士得以1.95億美元成交（約57.8億台幣）成為拍賣史上最高價的20世紀藝術品。圖／佳士得提供

普普大師安迪沃荷（Andy Warhol）的巔峰代表鉅作「槍擊瑪麗蓮（鼠尾草藍色）」，日前於紐約佳士得（Christie’s）以1.95億美元成交（約57.8億台幣）成為拍賣史上最高價的20世紀藝術品，也是拍賣史上第二高價的藝術品，僅次於2016年佳士得紐約以4.5億美元拍出的達文西畫作「Salvator Mundi」。

此作由The Thomas and Doris Ammann Foundation Zurich委託佳士得拍賣，36件拍品共得3億1780萬美元（約94億元台幣），全部拍賣收益將撥捐基金會用作慈善用途，是繼2018年大衛洛克菲勒夫婦珍藏慈善拍賣後，成交總額最高的慈善拍賣。該場拍賣成交率98%，共有來自29個國家的買家競標，其中68%的拍品以高於高估價的價格成交，並刷新Francesco Clemente、Ann Craven、Mike Bidlo、Mary Heilmann、Martin Disler、Ross Bleckner等6位藝術家的拍賣紀錄。

The Thomas and Doris Ammann Foundation Zurich的日間拍賣將於當地時間5月13日舉辦。基金會也邀請安迪沃荷「槍擊瑪麗蓮（鼠尾草藍色）」的買家加入慈善行列：該拍品20%的收益將在基金會允許後捐給買家推薦的慈善機構。

佳士得 槍擊 紐約

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