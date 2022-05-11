超市首創出雜誌 看PX COOK用全聯食材料理一桌好菜

近年來疫情雖然打亂了多數人的生活步調，依舊仍無法消磨人們對美好生活的渴望，「料理」成為疫情生活下人們寄託心靈、打造幸福感的重要元素之一。根據超市業者銷售統計，疫情期間，生鮮成長動能強勁，連帶調味料、醬包等銷量也提升，顯現「在家煮」的重要生活型態。

本土最大連鎖超市品牌全聯福利中心提倡「就算宅在家，也要好好過生活」的生活宣言，近幾年來持續透過包括：料理神器全店印花集點活動的推出、湯底醬料優先選的餐飲生活提案、一分鐘料理王等主題影片料理知識的傳遞、線上線下食譜募集與廚藝競技等策略，以期滿足與創造消費者在家料理的樂趣，今夏更是首創超市出版雜誌，5月13日起於全台全聯門市上市的食譜雜誌季刊《PX COOK全聯料理誌 夏季試刊號》，一本原價百元有找，會員只需500福利點就可免費帶回家，一起走訪產地、門市到餐桌，用全聯食材輕鬆料理一桌好菜。

擁有豐富且新鮮食材的全聯，不僅提供家庭烹飪好料，更期盼成為美好生活的指引。全聯表示，在網路資訊爆炸的時代選擇出版實體雜誌，期望《PX COOK全聯料理誌》不只是一本食譜，更是陪消費者一起感受質感生活的料理雜誌，同時也可成為全聯與顧客之間互動的平台，為消費者發掘更多日常較少關注的全聯食材，也讓許多換購全聯料理神器的粉絲們可學習如何善用烹飪工具。希望可以透過古典而美好的紙本對話，以一種可長久保存的溝通形式，陪伴讀者料理好生活。

《PX COOK全聯料理誌》季刊，以成為「料理生活的好幫手」為出發點，集結台式、日式、地中海式等多元面向的中西料理，力邀人氣明星、料理職人、風格生活家、健身教練、營養師等聯手上菜，針對不同生活屬性的餐飲需求，提出方便、省時又能輕鬆上手的料理。首次推出的夏季試刊號，規畫了10個單元，隨書附贈夏季美食周曆料理教學影片，總計收錄142道夏日料理，主打日常容易準備、吃不膩的當季美味，以及看似簡單家常的料理，也有箇中蘊含著不尋常的美味關鍵分享。

其中，「名人廚房」單元，由本土戲劇一哥江宏恩擔任首發，暢談他的廚藝養成之路，並帶來2道改良經典古早味的「宏恩流」手路菜。封面企畫「涼夏定番料理大特集」，以全聯提倡的依旬而食為發想，精選當季食材，設計多道主菜、常備小菜、冷熱湯品及甜品，希望為忙碌的現代人帶來靈感啟發，也為新手提供零失敗料理，從日常烹調過程中或家人滿足的笑顏中獲得成就感。