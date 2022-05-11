火辣說520！雅詩蘭黛絕對慾望唇膏熱推限量包裝與色號

520，代表著我愛你，想要火辣辣地傳愛，雅詩蘭黛推出「520愛無畏懼」限量版唇膏，共推出三款，不僅有獨特包裝，其中還有新色登場。整體設計以經典極簡藝術「一筆畫」技法，呈現出愛意交纏與呈現出「love you」的文字，不管是送給另一半表情意，或是自己用、與閨蜜一起用，都能感受到火辣辣的愛意。

3款限定版唇膏中，包括有2款超百搭色號：絕對慾望柔霧唇膏#333無畏告白、絕對慾望奢華潤唇膏#360怦然心動，還有新色絕對慾望柔霧唇膏#557放膽索愛，其中#557放膽索愛是百搭焦糖紅茶色，有著大人系的紅茶色調甜而不膩，成為夏日約會首選。經典的#333無畏告白，曾經上市一周賣出破萬支，霧光質地奢華低調不張揚，帶有橘調的楓葉紅棕色，讓女人一擦就愛上。#360怦然心動則是最襯膚色的溫柔玫瑰色，特別適合約會時使用。