本月米其林新入選6家 台北的老烤箱、欣葉鐘菜入列

本月米其林評審員一口氣新增了6家台北、台中新入選的餐廳，分別是台北的「老烤箱」、「欣葉鐘菜」、「彧割烹」，以及台中的「越南你好」、「L'Atelier par Yao」與「梅子」；正好台北、台中各有3家。這些新入選餐廳後續可能獲得星級等其他肯定，值得持續關注。

位於台北大安區瑞安街的「老烤箱」，主廚曾赴義大利拜師學藝，披薩是招牌好菜，手桿薄脆餅皮尤其獲得好評。米其林評審員特別推薦經典的瑪格麗特披薩，認為用料雖簡單，卻能突顯麵粉香氣；也推薦喜愛濃郁口味的老饕，則不妨選擇熱門的「松露小姐」。

此外，米其林評審員也推薦位於中山區樂群二路中城廣場的台菜「欣葉鐘菜」，「巨幅落地玻璃，加上具氣派的家具與燈飾，令這裡成為宴請的理想場所。」「欣葉鐘菜」菜單涵蓋過百道菜餚，以宴客菜為主，不但包括當日漁港海鮮、集團的經典菜色，更有昔日只招待老顧客的私房菜。在新菜色方面，米其林評審員推薦的是有別於傳統、造型小巧的紫蘇蚵嗲，以及菜脯炒飯也值得細細品味。

搬遷至台北松山區三民路的「彧割烹」，裝潢風格變得時尚簡約，不變的是餐廳會按「不時不食」的原則挑選材料，主廚會根據時令或客人喜好而調整主食材。主廚選用日本及宜蘭大溪漁港的漁獲，供應單一割烹套餐，米其林評審員認為主餐後的釜飯尤其令人回味。餐廳設有小型包廂，極具隱私性，建議務必提前訂位。

鄰近台中鄰近東協廣場、位於中區成功路的「越南你好」，老闆娘嫁來台灣前在河內經營米線店，擅長烹調多道北越美食。米其林評審員推薦招牌米線拼盤，有豬腳肉、血腸、炸豆腐等豐富配菜，佐以滋味濃厚的越式蝦醬，或清爽的魚露風味醬汁，美味可口。此外，炸春捲、烤豬肉串也列入推薦清單。

位於台中太平區的「L'Atelier par Yao」，2021年下半年開幕，年輕主廚由法國返臺，在法式烹調手法中融入日式元素，供應單一套餐，並隨季節變化不定時更新菜色。由於僅設5張餐桌，建議務必事先訂位。