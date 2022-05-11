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純白色好優雅 李聖經也愛CHANEL 22包後背款一樣可愛

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
李聖經背的CHANEL 22系列初登場時主要以肩背包為主，其實同系列還有後背款，共有3種顏色。圖／香奈兒提供
李聖經背的CHANEL 22系列初登場時主要以肩背包為主，其實同系列還有後背款，共有3種顏色。圖／香奈兒提供

香奈兒今年新推出的年度重點包CHANEL 22系列，因為束口抽繩的便利設計和容量足夠的包身，加上經典的菱格紋與皮穿鍊背帶，一上市後就擄獲許多人的心，成為人氣包款。最近韓國女星李聖經也忍不住在IG大曬此款包，用輕便簡約的服裝搭配出清新又有個性的日常時尚感。

李聖經日前在IG更新了一組照片，她身穿基本款的白色短袖T恤配牛仔褲，站在小黃花盛開的草地間背著白色款的大型CHANEL 22包、戴著香奈兒造型項鍊，看起來率性俐落，背景還有風力發動機，整體美的像MV畫面一樣。

CHANEL 22系列初登場時主要以肩背包為主，其實同系列還有後背款，共有3種顏色，包包上也多了可以手拎的提帶。除了肩背款也有的黑、白亮面、閃亮小牛皮材質之外，還有肩背款沒有的海軍藍亮面小牛皮款。品牌大使瑪格麗特庫利在形象廣告中也示範了後背款，背上身更顯年輕有型。

CHANEL 22系列初登場時主要以肩背包為主，其實同系列還有後背款，共有3種顏色。圖／香奈兒提供
CHANEL 22系列初登場時主要以肩背包為主，其實同系列還有後背款，共有3種顏色。圖／香奈兒提供
李聖經身穿白色短袖T恤配牛仔褲，站在小黃花盛開的草地間背著白色款的大型CHANEL 22包、戴著香奈兒造型項鍊，看起來率性俐落。圖／摘自IG
李聖經身穿白色短袖T恤配牛仔褲，站在小黃花盛開的草地間背著白色款的大型CHANEL 22包、戴著香奈兒造型項鍊，看起來率性俐落。圖／摘自IG
CHANEL 22系列後背款還有海軍藍色可選擇。圖／香奈兒提供
CHANEL 22系列後背款還有海軍藍色可選擇。圖／香奈兒提供
李聖經身穿白色短袖T恤配牛仔褲，站在小黃花盛開的草地間背著白色款的大型CHANEL 22包、戴著香奈兒造型項鍊，看起來率性俐落。圖／摘自IG
李聖經身穿白色短袖T恤配牛仔褲，站在小黃花盛開的草地間背著白色款的大型CHANEL 22包、戴著香奈兒造型項鍊，看起來率性俐落。圖／摘自IG
品牌大使瑪格麗特庫利在形象廣告中示範後背款CHANEL 22包。圖／香奈兒提供
品牌大使瑪格麗特庫利在形象廣告中示範後背款CHANEL 22包。圖／香奈兒提供
品牌大使瑪格麗特庫利在形象廣告中也示範了肩背款和後背款CHANEL 22包。圖／香奈兒提供
品牌大使瑪格麗特庫利在形象廣告中也示範了肩背款和後背款CHANEL 22包。圖／香奈兒提供
CHANEL 22系列初登場時主要以肩背包為主，其實同系列還有後背款，共有3種顏色。圖／香奈兒提供
CHANEL 22系列初登場時主要以肩背包為主，其實同系列還有後背款，共有3種顏色。圖／香奈兒提供

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