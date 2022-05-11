純白色好優雅 李聖經也愛CHANEL 22包後背款一樣可愛

香奈兒今年新推出的年度重點包CHANEL 22系列，因為束口抽繩的便利設計和容量足夠的包身，加上經典的菱格紋與皮穿鍊背帶，一上市後就擄獲許多人的心，成為人氣包款。最近韓國女星李聖經也忍不住在IG大曬此款包，用輕便簡約的服裝搭配出清新又有個性的日常時尚感。

李聖經日前在IG更新了一組照片，她身穿基本款的白色短袖T恤配牛仔褲，站在小黃花盛開的草地間背著白色款的大型CHANEL 22包、戴著香奈兒造型項鍊，看起來率性俐落，背景還有風力發動機，整體美的像MV畫面一樣。