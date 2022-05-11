想和「時尚葉克膜」GD權志龍戴同款！日本手工眼鏡萬元就能入手

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
比起其他權志龍穿戴動輒數萬元的精品來說，這兩副眼鏡商品，就相對親民一點，讓粉絲與偶像穿搭同款的距離不再遙遠。圖／JEpoque提供
比起其他權志龍穿戴動輒數萬元的精品來說，這兩副眼鏡商品，就相對親民一點，讓粉絲與偶像穿搭同款的距離不再遙遠。圖／JEpoque提供

韓國巨星G-Dragon權志龍，因為擅長搭配，無論男、女裝都能駕馭，只要他欽點戴上身的商品，都會造成熱烈討論。因此，就有部落客，認為即使是再獵奇的單品，放在權志龍身上都成立，尊稱他為「時尚葉克膜」，是頂級流行文化的代表人物之一。

像是日前，G-Dragon權志龍就受到一線精品品牌邀請，飛抵摩納哥，欣賞最新一季的時裝大秀。當時，從韓國仁川機場一路到當地，權志龍都以品牌的各式服裝、包款搭配現身，即便原本都是女裝與女包，但他就是有能耐的搭出潮流感，引起粉絲的追捧與討論。然而，權志龍全身的行頭都被一線精品「打包」了，唯有臉上那副帶有復古風格特色，大型鏡片的墨鏡，卻是出自日本品牌JULIUS TART OPTICAL的DART系列。眼尖的歌迷更發現，G-Dragon早在新歌「Still Life」MV中，就已經先戴了同品牌的HALF-EYE款眼鏡當作造型。而且比起其他權志龍穿戴動輒數萬元的精品來說，這兩副眼鏡商品，就相對親民一點，讓粉絲與偶像穿搭同款的距離不再遙遠。

G-Dragon早在新歌「Still Life」MV中，就已經先戴了JULIUS TART OPTICAL的HALF-EYE款眼鏡當作造型。圖／JEpoque提供
G-Dragon早在新歌「Still Life」MV中，就已經先戴了JULIUS TART OPTICAL的HALF-EYE款眼鏡當作造型。圖／JEpoque提供

同樣是許多韓國藝人喜愛的品牌Gentle Monster近期則推出與MONCLER合作，首個聯名系列太陽眼鏡。其靈感來自於兩個品牌對於數位化時代的解讀及反思：在現今人們透過不斷重複的「SWIPE（滑動）」這一動作來表達自我情緒、眾人認同和短暫的情感滿足。因此將這個已習以為常的動作，暗喻著非黑即白的情感限制。從設計細節可發現SWIPE元素貫穿於整個系列，在部份太陽眼鏡開合的過程中就需要「滑動」，同時MONCLER GENIUS系列LOGO從側面被延伸拉長，模仿被滑動後的視覺模糊。

權志龍配戴JULIUS TART OPTICAL DART系列太陽眼鏡前往摩納哥看秀。圖／JEpoque提供
權志龍配戴JULIUS TART OPTICAL DART系列太陽眼鏡前往摩納哥看秀。圖／JEpoque提供

權志龍配戴JULIUS TART OPTICAL DART系列太陽眼鏡前往摩納哥看秀。圖／JEpoque提供
權志龍配戴JULIUS TART OPTICAL DART系列太陽眼鏡前往摩納哥看秀。圖／JEpoque提供

權志龍配戴JULIUS TART OPTICAL DART系列太陽眼鏡前往摩納哥看秀。圖／JEpoque提供
權志龍配戴JULIUS TART OPTICAL DART系列太陽眼鏡前往摩納哥看秀。圖／JEpoque提供

Gentle Monster與MONCLER聯名系列太陽眼鏡，12,600元。圖／Gentle Monster提供
Gentle Monster與MONCLER聯名系列太陽眼鏡，12,600元。圖／Gentle Monster提供

Gentle Monster與MONCLER聯名系列太陽眼鏡，9,500元。圖／Gentle Monster提供
Gentle Monster與MONCLER聯名系列太陽眼鏡，9,500元。圖／Gentle Monster提供

權志龍同款JULIUS TART OPTICAL HALF-EYE款眼鏡，12,800元。圖／JEpoque提供
權志龍同款JULIUS TART OPTICAL HALF-EYE款眼鏡，12,800元。圖／JEpoque提供

權志龍同款JULIUS TART OPTICAL DART系列太陽眼鏡，13,800元。圖／JEpoque提供
權志龍同款JULIUS TART OPTICAL DART系列太陽眼鏡，13,800元。圖／JEpoque提供

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