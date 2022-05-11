想和「時尚葉克膜」GD權志龍戴同款！日本手工眼鏡萬元就能入手

韓國巨星G-Dragon權志龍，因為擅長搭配，無論男、女裝都能駕馭，只要他欽點戴上身的商品，都會造成熱烈討論。因此，就有部落客，認為即使是再獵奇的單品，放在權志龍身上都成立，尊稱他為「時尚葉克膜」，是頂級流行文化的代表人物之一。

像是日前，G-Dragon權志龍就受到一線精品品牌邀請，飛抵摩納哥，欣賞最新一季的時裝大秀。當時，從韓國仁川機場一路到當地，權志龍都以品牌的各式服裝、包款搭配現身，即便原本都是女裝與女包，但他就是有能耐的搭出潮流感，引起粉絲的追捧與討論。然而，權志龍全身的行頭都被一線精品「打包」了，唯有臉上那副帶有復古風格特色，大型鏡片的墨鏡，卻是出自日本品牌JULIUS TART OPTICAL的DART系列。眼尖的歌迷更發現，G-Dragon早在新歌「Still Life」MV中，就已經先戴了同品牌的HALF-EYE款眼鏡當作造型。而且比起其他權志龍穿戴動輒數萬元的精品來說，這兩副眼鏡商品，就相對親民一點，讓粉絲與偶像穿搭同款的距離不再遙遠。

G-Dragon早在新歌「Still Life」MV中，就已經先戴了JULIUS TART OPTICAL的HALF-EYE款眼鏡當作造型。圖／JEpoque提供

同樣是許多韓國藝人喜愛的品牌Gentle Monster近期則推出與MONCLER合作，首個聯名系列太陽眼鏡。其靈感來自於兩個品牌對於數位化時代的解讀及反思：在現今人們透過不斷重複的「SWIPE（滑動）」這一動作來表達自我情緒、眾人認同和短暫的情感滿足。因此將這個已習以為常的動作，暗喻著非黑即白的情感限制。從設計細節可發現SWIPE元素貫穿於整個系列，在部份太陽眼鏡開合的過程中就需要「滑動」，同時MONCLER GENIUS系列LOGO從側面被延伸拉長，模仿被滑動後的視覺模糊。

權志龍配戴JULIUS TART OPTICAL DART系列太陽眼鏡前往摩納哥看秀。圖／JEpoque提供

權志龍配戴JULIUS TART OPTICAL DART系列太陽眼鏡前往摩納哥看秀。圖／JEpoque提供

權志龍配戴JULIUS TART OPTICAL DART系列太陽眼鏡前往摩納哥看秀。圖／JEpoque提供

Gentle Monster與MONCLER聯名系列太陽眼鏡，12,600元。圖／Gentle Monster提供

Gentle Monster與MONCLER聯名系列太陽眼鏡，9,500元。圖／Gentle Monster提供

權志龍同款JULIUS TART OPTICAL HALF-EYE款眼鏡，12,800元。圖／JEpoque提供