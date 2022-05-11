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美食外帶正夯 環球Online推美食到店取領券享5折

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
環球Online推出「美食到店取下殺5折」夏日美食滿400元領券享5折。圖／環球購物中心提供
環球Online推出「美食到店取下殺5折」夏日美食滿400元領券享5折。圖／環球購物中心提供

疫情雖然影響了百貨母親節檔期，但仍要繼續努力向前走。目前百貨展開夏日檔期，Global Mall環球購物中心即日起至6月1日展開「夏日狂想曲」，同時力拼會員、點數經濟及數位化無接觸服務抗疫，首度加碼夏季促銷優惠，線上線下推出三大優惠方案。

環球購物中心夏日檔期線上線下推出三大優惠方案，包括力推「多元行動支付」：攜手LINE Pay抽紅包送點數、同步累點及享優惠券，以及首次於初夏檔期推滿額贈，刷GMpay滿2,000送100。「點數放大抵、三倍送」：消費滿額點數三倍送及最高可享100點折抵100元（一般為100點折抵30元)。環球Online推出「美食到店取下殺5折」：主打線上下單、分店快取的美食到店取，可享夏日美食滿300元現折30元、滿400元可領5折券。

為暑假到來做準備，環球購物中心近期啟動改裝，主打親子共享體驗，新北中和改裝原三樓親子樂園、玩具區近千坪空間，品牌數從5家增加到10家，除既有的建築樂園、funbox、湯姆熊歡樂世界進行改裝，增加學習互動課程、主題區外，更新添親子烘焙、創意手作區、天然安心生活用品新櫃，包括Home.焙小日子、Mojo Fun動物星球、米特才藝中心、樂玩多、獅子寶寶等，預計6月中開幕；而林口A9「早點名露營生活館」看準露營趨勢夯，近期改裝擴大一倍面積，總計達近300坪，大幅擴增品牌主題區及陳列區，預計將於5月中全新登場。

遠東SOGO台北店夏日檔期登場，即日起至6月30日使用HAPPY GO Pay消費享單筆滿額5倍贈，單筆消費滿2,000元送100點、滿5,000元送250點。SOGO再加碼單筆滿2,000元加贈「餐飲電子抵用券100元」，刷遠東快樂信用卡於全台SOGO百貨指定餐廳和伴手禮銘店，單筆滿1,200元現折100元。

統一時代百貨台北店即日起至6月1日夏時尚檔期登場，5月15日前推出全館指定櫃位滿3,000送300優惠，接著5月16日至5月22日推出服飾配件指定櫃位滿3,000送200，同時延續母親節檔期熱門的miffy卡友禮，這回推出兩波段超可愛的miffy卡友禮，包含經典地墊及收納四件組。

Global Mall環球Online美食到店取，「京都勝牛」三人餐原價1,580元，優惠價1.460元，領券再享5折，板橋車站自取。圖／環球購物中心提供
Global Mall環球Online美食到店取，「京都勝牛」三人餐原價1,580元，優惠價1.460元，領券再享5折，板橋車站自取。圖／環球購物中心提供
「環球Online」美食到店取，推出「BELLINI Pasta Pasta」雙人經典套餐，推薦價1,220元，領券享5折，新北中和自取。圖／Global Mall提供
「環球Online」美食到店取，推出「BELLINI Pasta Pasta」雙人經典套餐，推薦價1,220元，領券享5折，新北中和自取。圖／Global Mall提供
環球Online美食到店取，「Bonnie sugar」酸溜溜的檸檬派8吋推薦價1,280元，領券5折，南港車站自取。圖／環球購物中心提供
環球Online美食到店取，「Bonnie sugar」酸溜溜的檸檬派8吋推薦價1,280元，領券5折，南港車站自取。圖／環球購物中心提供
環球Online美食到店取，「柚子花花」客味好湯禮3入組原價1,140元，優惠價899元，領券再5折，桃園A19自取。圖／環球購物中心提供
環球Online美食到店取，「柚子花花」客味好湯禮3入組原價1,140元，優惠價899元，領券再5折，桃園A19自取。圖／環球購物中心提供
SOGO忠孝館5月中下旬新品登場，NARS炙夏高潮16色眼彩盤售價2,300元，限量20個。圖／SOGO提供
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統一時代台北店5月26日至5月29日卡友禮miffy收納四件組。圖／統一時代提供
統一時代台北店5月26日至5月29日卡友禮miffy收納四件組。圖／統一時代提供

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