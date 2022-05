朝聖級熱點新誕生！萬寶龍Montblanc Haus德國盛大開幕

每個故事、每種文化都有個原點,值得人們探索。萬寶龍(MONTBLANC)甫於德國漢堡開設了全新的Montblanc Haus展館,除見證品牌自1906年創立以降的重要過去,更嘗試遠眺書寫文化的未來,也為品牌核心價值優雅定錨。

萬寶龍總裁Nicolas Baretzki表示,Montblanc Haus將如同一趟探索之旅,並以書寫文化為核心的品牌故事詳細解說,「我們期望Montblanc Haus在漢堡這個對品牌歷史和身分如此重要的城市,成為一個富有意義的地標,並讓當地和來自各地的訪客探索和享受這個展館。」

三層樓高、3,600平方公尺的展館中,無論從外觀以致室內裝潢皆以黑白二色為主視覺並融入山巒稜線。該建物是由西班牙的Nieto Sobejanos Architectos建築師團隊操刀,最終並涵蓋「書寫的脈搏(Pulse of Writing)」、「傳承與願景(Legacy and Vision)」、「世界各地的書寫作品(Handwriting from around the World)」、「精湛工藝與創新技術(Craftsmanship and Innovation)」、「萬寶龍系列(Montblanc Collections)」與「留下印記(Mark Making)」等六大主題。

其中「傳承與願景」帶人一探萬寶龍與其「大師傑作系列」的種種因由,「精湛工藝與創新技術」則展示了鍛造書寫工具時的獨家技藝之美,而包含大文豪海明威(Ernest Hemmingway)、科學巨人愛因斯坦(Albert Einstein),又或是藝術家芙烈達卡蘿(Frida Kahlo)的重量級名人手稿,則可在「留下印記」中一窺,宛如在文本與時光的多重宇宙中自由穿梭。同時Montblanc Haus再具有萬寶龍典藏館、咖啡廳、精品選物店等空間規劃,以及常設主題展與短期展覽,能領略、能體驗、也能輕鬆買物與留下美妙記憶。