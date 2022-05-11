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朝聖級熱點新誕生！萬寶龍Montblanc Haus德國盛大開幕

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
「精湛工藝與創新技術（Craftsmanship and Innovation）」主題展間。圖 / 萬寶龍提供
「精湛工藝與創新技術（Craftsmanship and Innovation）」主題展間。圖 / 萬寶龍提供

每個故事、每種文化都有個原點，值得人們探索。萬寶龍（MONTBLANC）甫於德國漢堡開設了全新的Montblanc Haus展館，除見證品牌自1906年創立以降的重要過去，更嘗試遠眺書寫文化的未來，也為品牌核心價值優雅定錨。

萬寶龍總裁Nicolas Baretzki表示，Montblanc Haus將如同一趟探索之旅，並以書寫文化為核心的品牌故事詳細解說，「我們期望Montblanc Haus在漢堡這個對品牌歷史和身分如此重要的城市，成為一個富有意義的地標，並讓當地和來自各地的訪客探索和享受這個展館。」

三層樓高、3,600平方公尺的展館中，無論從外觀以致室內裝潢皆以黑白二色為主視覺並融入山巒稜線。該建物是由西班牙的Nieto Sobejanos Architectos建築師團隊操刀，最終並涵蓋「書寫的脈搏（Pulse of Writing）」、「傳承與願景（Legacy and Vision）」、「世界各地的書寫作品（Handwriting from around the World）」、「精湛工藝與創新技術(Craftsmanship and Innovation）」、「萬寶龍系列（Montblanc Collections）」與「留下印記（Mark Making）」等六大主題。

其中「傳承與願景」帶人一探萬寶龍與其「大師傑作系列」的種種因由，「精湛工藝與創新技術」則展示了鍛造書寫工具時的獨家技藝之美，而包含大文豪海明威（Ernest Hemmingway）、科學巨人愛因斯坦（Albert Einstein），又或是藝術家芙烈達卡蘿（Frida Kahlo）的重量級名人手稿，則可在「留下印記」中一窺，宛如在文本與時光的多重宇宙中自由穿梭。同時Montblanc Haus再具有萬寶龍典藏館、咖啡廳、精品選物店等空間規劃，以及常設主題展與短期展覽，能領略、能體驗、也能輕鬆買物與留下美妙記憶。

想參訪Montblanc Haus？現在已可於網路預約購買門票，入館的單人成人門票為14歐元、12歲以下免費入場，另外也可預約特定語言的專屬導覽，唯最低須6人成團，熱門選項更有包含Montblanc Haus與Montblanc書寫工具製造工坊的雙行程參觀，一次滿足兩趟風格旅程。更多詳情，則可登入售票網站：https://tickets.montblanc-haus.com/

在「傳承與願景（Legacy and Vision）」主題中，無數的鋼筆見證了永續恆長的書寫時光。圖 / 萬寶龍提供
在「傳承與願景（Legacy and Vision）」主題中，無數的鋼筆見證了永續恆長的書寫時光。圖 / 萬寶龍提供
三層樓高的Montblanc Haus中以黑白二色為主視覺並融入山巒稜線，該建物並由西班牙的Nieto Sobejanos Architectos建築師團隊操刀打造。圖 / 萬寶龍提供（合成圖）
三層樓高的Montblanc Haus中以黑白二色為主視覺並融入山巒稜線，該建物並由西班牙的Nieto Sobejanos Architectos建築師團隊操刀打造。圖 / 萬寶龍提供（合成圖）
「書寫藝術坊」將提供訪客一系列的多元課程體驗，唯採預約制，須於萬寶龍網站上提前預約。圖 / 萬寶龍提供
「書寫藝術坊」將提供訪客一系列的多元課程體驗，唯採預約制，須於萬寶龍網站上提前預約。圖 / 萬寶龍提供
文字如何蛻變進化？「世界各地的書寫作品」中的藝術作品，或將在參訪者心中留下回應。圖 / 萬寶龍提供
文字如何蛻變進化？「世界各地的書寫作品」中的藝術作品，或將在參訪者心中留下回應。圖 / 萬寶龍提供
「萬寶龍的傳承與願景（Legacy and Vision）」主題展區一隅。圖 / 萬寶龍提供
「萬寶龍的傳承與願景（Legacy and Vision）」主題展區一隅。圖 / 萬寶龍提供
入夜後的Montblanc Haus，透過光影勾勒出山岳稜線、別具氣質。圖 / 萬寶龍提供
入夜後的Montblanc Haus，透過光影勾勒出山岳稜線、別具氣質。圖 / 萬寶龍提供
一旦想念起誰，也可透過館內的Montblanc Post服務寫下思念，將明信片寄往世界各地。圖 / 萬寶龍提供
一旦想念起誰，也可透過館內的Montblanc Post服務寫下思念，將明信片寄往世界各地。圖 / 萬寶龍提供
「萬寶龍系列（Montblanc Collections）」主題展間。圖 / 萬寶龍提供
「萬寶龍系列（Montblanc Collections）」主題展間。圖 / 萬寶龍提供
包含海明威（Ernest Hemmingway）、愛因斯坦（Albert Einstein）、芙烈達卡蘿（Frida Kahlo）的30位名人手稿，將可在「留下印記」中親眼一見。圖 / 萬寶龍提供
包含海明威（Ernest Hemmingway）、愛因斯坦（Albert Einstein）、芙烈達卡蘿（Frida Kahlo）的30位名人手稿，將可在「留下印記」中親眼一見。圖 / 萬寶龍提供
三層樓高的Montblanc Haus中以黑白二色為主視覺並融入山巒稜線，該建物是由西班牙的Nieto Sobejanos Architectos建築師團隊操刀。圖 / 萬寶龍提供
三層樓高的Montblanc Haus中以黑白二色為主視覺並融入山巒稜線，該建物是由西班牙的Nieto Sobejanos Architectos建築師團隊操刀。圖 / 萬寶龍提供

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