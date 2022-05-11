整理包／4大超商端午粽預購倒數 傳統粽民眾最愛 搭特色醬料更美味
母親節剛結束，端午節就不遠了！近期疫情再起，就近買、在家吃粽最安心，各超商均推出端午預購系列活動，網羅名店粽、各地傳統粽、創意粽等多元口味，讓民眾不出門也能吃遍各地特色美味。
7-ELEVEN今年主打「盡情FUN粽，醬美味」，看準民眾偏愛傳統粽口味，攜手星級飯店、米其林餐盤推薦、地方排隊名店推出近20款粽組，包括首次合作的「台北喜來登珍藏台式粽」，特選肥瘦交疊的上等五花肉，以獨門老滷煨製；另還有米其林餐盤推薦餐廳「膳馨御品干貝粽」、最具風味的「大嬸婆野薑花粽」以及「楊哥楊嫂情深意粽」、「呷七碗道地傳統肉粽」等多款地方特色粽。另外，吃粽必備的特色沾醬則網羅北中南必沾醬料，包括「基隆馬露醬」、「北港大芳花生辣醬」、「屏大生技甜辣醬」，讓端午粽美味再升級。
全家端午預購則導入超過100款的名粽禮盒，嚴選行家名廚、星級飯店、人氣餐廳，從南北粽、東部粽、蔬食粽或冰心粽等多種口味一應俱全，更獨家販售米其林一星餐廳山海樓的「山海珍寶粽禮盒」、米其林必比登唯一連續多年推薦的祥和蔬食料理「三杯杏鮑粽」，以及台北美福飯店的「美福私房粽飄香禮盒」，除可到全台全家店鋪預購外，更可在全家App「全+1商城」或電商平台「全家行動購」下單預購，指定到鄰近店舖取貨，部分商品還可宅配到家。活動期間會員於店舖預購指定商品累積滿888積分，另可兌換50元購物金。全家同時與喜憨兒基金會、唐氏症基金會等公益團體合作，民眾透過FamiPort即可愛心捐贈粽禮盒予地方社福團體與長照單位。
萊爾富即日起至5月31日推出「端午美粽」預購活動，採「門市專刊預購」及「線上萊購物」同步並行，主打「老店名粽」、「國宴主廚」、「風情萬粽」3大主題，門市專刊預購共導入27款，其中光新品就佔4成，並獨家引進鬍鬚張的「金沙一品粽」及一之軒的「果漾冰心粽」搶攻老饕味蕾，門市預購享指定品項第2件8.5折優惠。另外，更精選12款熱門人氣粽於線上Hi-Life VIP App內的「萊購物」推出，還可享單件9.5折會員專屬價。門市專刊預購亦推出愛心捐贈活動，讓弱勢團體也能於端午節享用美味粽子並感受民眾溫暖心意。
OKmart今年推出「粽星飄香名店賞」，網羅各界得獎名粽，共推出70款粽品以及50款伴手禮，包括亞都麗緻飯店天香樓的「天香東坡禮盒」與「亞緻經典粽禮盒」，以及君悅飯店的「松茸松露蕈菇素粽」等名店禮盒，更與「蔣府宴」、「永樂酒店」、「芭達桑」等老饕指定老店品牌合作，讓消費者用最安全的方式購買各地名粽解饞、新口味創意粽嚐鮮，即日起至5月29日前購買指定商品還享有第2件9折優惠。
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