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好評續推！史詩級BBC《地球脈動》9月強登北流 早鳥開賣最低85折起

聯合新聞網 / 聯合數位文創
BBC《地球脈動2》將帶領觀眾重新認識這個所有生物稱之為家的星球。 圖/聯合數位文創 提供
BBC《地球脈動2》將帶領觀眾重新認識這個所有生物稱之為家的星球。 圖/聯合數位文創 提供

2021年BBC Earth頻道的自然生態紀錄片音樂會《藍色星球II》首次在台灣演出，獲得極大回響，聯合數位文創於今年9月再度推出《地球脈動II》影像音樂會，邀請觀眾在中秋節假期，一同前往台北流行音樂中心，透過台達電子獨步全球的8K超高畫質投影機、結合現場800吋超大銀幕，感受地球的蓬勃生命力。

《地球脈動》是BBC最受歡迎的自然紀錄片之一，2006年播出的第一季耗時五年拍攝，以三千萬美金預算製作，捕捉了無數的珍貴鏡頭，當年成為最受歡迎的自然紀錄片影集，並獲獎無數；第一季播出的十年之後，BBC推出第二季《地球脈動II》，在拍攝手法上採用當時最高規格的4K技術，成為BBC史上第一個以4K超高畫質拍攝的電視影集，加上無人機、空中與遠端攝影等技術，為自然生態紀錄片的拍攝與製作寫下里程碑，並首次將許多令人讚嘆不已的神奇畫面帶到世人面前。

今年 9月10日在北流將搭配台達電子獨步全球的8K超高畫質投影機、結合現場800吋超大銀幕與台北愛樂，領略大自然引人入勝的景色和動物。圖/聯合數位文創 提供
今年 9月10日在北流將搭配台達電子獨步全球的8K超高畫質投影機、結合現場800吋超大銀幕與台北愛樂，領略大自然引人入勝的景色和動物。圖/聯合數位文創 提供

《地球脈動II》影像音樂會的主題曲由好萊塢頂尖作曲家漢斯季默（Hans Zimmer）與Jacob Shea、David Fleming共同譜曲。漢斯季默曾表示：「《地球脈動II》可能是我參與過最神奇的製作……有著史上最棒的動作場景……也有我所見過最豐富的情感、史詩般的影像，以及精巧到幾乎一碰就碎的畫面，這部作品的拍攝水準絕對是世界之最！」

《地球脈動2》為BBC史上第一個以4K超高畫質拍攝的電視影集。圖／聯合數位文創提供
《地球脈動2》為BBC史上第一個以4K超高畫質拍攝的電視影集。圖／聯合數位文創提供

《地球脈動II》影像音樂會將由林天吉指揮台北愛樂管弦樂團，與台北愛樂合唱團現場演出。時而磅礡時而悠揚的樂音搭配獨一無二的巨型影像，將非凡多元的生命樣貌以前所未有的震撼效果展現在觀眾面前。段落中將穿插深入淺出的導聆介紹，讓我們重新認識這個所有生物稱之為家的星球。

聯合數位文創主辦、台達電子文教基金會共同主辦的《地球脈動II》影像音樂會，票券已在 udn售票網熱賣中，早鳥優惠已經起跑，最低85折，更多詳情請至官網粉絲專頁查詢。

音樂會 紀錄片 BBC

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