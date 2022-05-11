青花椒+朝天椒！星球工坊「青花椒麻米菓爆米花」登場

多次推出特殊口味爆米花的「Magi Planet星球工坊」，自即日起推出全新品項「青花椒麻米菓爆米花」。不同於過去在爆米花風味上做變化，此次加入了醬香米果，帶來豐富的層次變化，也成為防疫居家的零食新選擇。

星球工坊在2019年曾經推出過「椒麻口味爆米花」，獲得許多嗜辣族的青睞。此次新推出的「青花椒麻米菓爆米花」選用四川九葉青花椒、四川朝天椒2種不同風味的辣椒混合，研磨成粉後均勻灑上爆米花，呈現出香、麻、辣的多種風味。另外再加上在地米製成的「醬燒米菓」，增添口感與滋味的變化。