聽新聞
test
0:00 / 0:00
青花椒+朝天椒！星球工坊「青花椒麻米菓爆米花」登場
多次推出特殊口味爆米花的「Magi Planet星球工坊」，自即日起推出全新品項「青花椒麻米菓爆米花」。不同於過去在爆米花風味上做變化，此次加入了醬香米果，帶來豐富的層次變化，也成為防疫居家的零食新選擇。
星球工坊在2019年曾經推出過「椒麻口味爆米花」，獲得許多嗜辣族的青睞。此次新推出的「青花椒麻米菓爆米花」選用四川九葉青花椒、四川朝天椒2種不同風味的辣椒混合，研磨成粉後均勻灑上爆米花，呈現出香、麻、辣的多種風味。另外再加上在地米製成的「醬燒米菓」，增添口感與滋味的變化。
業者表示，「青花椒麻米菓爆米花」有著嗆辣酥脆的口感，適合作為大人系的下酒菜，也可當作追劇、聚餐零食。自即日起於官網與門市、線上商城販售，大包130公克，每包160元；小包25公克，每包50元。民眾可以個人需求選擇。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言