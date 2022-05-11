快訊

國內疫情高峰持續延後？ 陳時中曝原因

避雷針沒作用太陽能板漏電肇禍？ 百頭豬遭電擊傷亡慘重

聽新聞
test
0:00 / 0:00

青花椒+朝天椒！星球工坊「青花椒麻米菓爆米花」登場

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
星球工坊自即日起推出全新品項「青花椒麻米菓爆米花」。圖／星球工坊提供
星球工坊自即日起推出全新品項「青花椒麻米菓爆米花」。圖／星球工坊提供

多次推出特殊口味爆米花的「Magi Planet星球工坊」，自即日起推出全新品項「青花椒麻米菓爆米花」。不同於過去在爆米花風味上做變化，此次加入了醬香米果，帶來豐富的層次變化，也成為防疫居家的零食新選擇。

星球工坊在2019年曾經推出過「椒麻口味爆米花」，獲得許多嗜辣族的青睞。此次新推出的「青花椒麻米菓爆米花」選用四川九葉青花椒、四川朝天椒2種不同風味的辣椒混合，研磨成粉後均勻灑上爆米花，呈現出香、麻、辣的多種風味。另外再加上在地米製成的「醬燒米菓」，增添口感與滋味的變化。

業者表示，「青花椒麻米菓爆米花」有著嗆辣酥脆的口感，適合作為大人系的下酒菜，也可當作追劇、聚餐零食。自即日起於官網與門市、線上商城販售，大包130公克，每包160元；小包25公克，每包50元。民眾可以個人需求選擇。

青花椒麻米菓爆米花採用爆米花混搭醬香米菓，增添口感與風味變化。圖／星球工坊提供
青花椒麻米菓爆米花採用爆米花混搭醬香米菓，增添口感與風味變化。圖／星球工坊提供

零食

延伸閱讀

四川德陽最大汽車充電站 正式啟用

好市多爆款冰品回來了！2公升「焦糖蜂巢冰淇淋」多層次口感 200有找CP值超高

羅威那犬想偷吃大玩123木頭人「超無辜放電眼神」網笑該得奧斯卡獎

四川三星湖傳感研究院揭牌

相關新聞

因地適性心靈居所 疫情誕生的多功能小屋

芬蘭建築工作室Studio Puisto設計了一個適應性強的預製型小屋，可以在任何地方建造。

搶攻端午商機 486團購粽禮業績拚增兩成

端午節將至，486團購觀察近年主力消費者偏好星級飯店名粽，自5月初買氣即湧現，較前月成長125%。內部消費者調查顯示，民...

青花椒+朝天椒！星球工坊「青花椒麻米菓爆米花」登場

多次推出特殊口味爆米花的「Magi Planet星球工坊」，自即日起推出全新品項「青花椒麻米菓爆米花」。不同於過去在爆米...

最便宜7000元有找！adidas x GUCCI聯名系列6月開賣

今年二月份在米蘭秋冬時裝周上，GUCCI的《Exquisite Gucci》大秀展示了與adidas的聯名系列單品，當時...

爆紅西班牙小鮮肉Carlos Alcaraz跟費德勒竟有這淵源！

職業網球與鐘表品牌的聯名時有所聞，由於球場上每一球都分秒必爭，也讓現今多位職業好手如「蠻牛」Rafael Nadal、「...

身在都會也能隨時隨地outdoor LV全新兩地時間計時碼表

承襲路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）品牌的旅行DNA及對航海的熱情，全新的Tambour Outdoor...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。