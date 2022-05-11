爆紅西班牙小鮮肉Carlos Alcaraz跟費德勒竟有這淵源！

職業網球與鐘表品牌的聯名時有所聞，由於球場上每一球都分秒必爭，也讓現今多位職業好手如「蠻牛」Rafael Nadal、「費爸」費德勒（Roger Federer）、喬科維奇（Novak Djokovic）都身負品牌代言人之職，而就在五月中旬即將開賽的2022第二個大滿貫賽事、法國網球公開賽上，更有一名竄紅的新星、值得留意。

擁有健美肌肉線條與深邃五官、年僅19歲的阿卡瑞茲（Carlos alcaraz garfia以下簡稱Carlos Alcaraz），2022上半年戰績急速竄升，銳不可擋。Carlos Alcaraz先在3月的印地安泉大師賽（Indian Wells）力退「蠻牛」Rafael Nadal，賽後當Carlos Alcaraz舉手向全場致意時，Nadal更在場邊為這位明日之星鼓掌致意，展現「大學長」的前輩風範；而日前甫結束的馬德里網球賽男單決賽中，他除二度勝出Nadal，更擊敗現任球王喬科維奇，進而在目前躍居世界第六。

事實上，一如費德勒是勞力士（ROLEX）的品牌代言人、Nadal是RICHARD MILLE的品牌代言人，Carlos Alcaraz同樣在今年年初時加入了勞力士的品牌家族。在今年1月20日時，Carlos曾在官方instagram帳號（carlitosalcarazz）秀出一張站在勞力士背板前的合照，並表示很開心成為勞力士家族的一部份，貼文至今已獲4.7萬次按讚與近500則留言，也讓Carlos Alcaraz與費德勒成為手表代言的「同門師兄弟」。