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爆紅西班牙小鮮肉Carlos Alcaraz跟費德勒竟有這淵源！

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
Carlos Alcaraz能否在法網賽事中延續今年的優異表現？且讓手表與網球愛好者，一同期待。圖 / 翻攝自 ig @ carlitosalcarazz
Carlos Alcaraz能否在法網賽事中延續今年的優異表現？且讓手表與網球愛好者，一同期待。圖 / 翻攝自 ig @ carlitosalcarazz

職業網球與鐘表品牌的聯名時有所聞，由於球場上每一球都分秒必爭，也讓現今多位職業好手如「蠻牛」Rafael Nadal、「費爸」費德勒（Roger Federer）、喬科維奇（Novak Djokovic）都身負品牌代言人之職，而就在五月中旬即將開賽的2022第二個大滿貫賽事、法國網球公開賽上，更有一名竄紅的新星、值得留意。

擁有健美肌肉線條與深邃五官、年僅19歲的阿卡瑞茲（Carlos alcaraz garfia以下簡稱Carlos Alcaraz），2022上半年戰績急速竄升，銳不可擋。Carlos Alcaraz先在3月的印地安泉大師賽（Indian Wells）力退「蠻牛」Rafael Nadal，賽後當Carlos Alcaraz舉手向全場致意時，Nadal更在場邊為這位明日之星鼓掌致意，展現「大學長」的前輩風範；而日前甫結束的馬德里網球賽男單決賽中，他除二度勝出Nadal，更擊敗現任球王喬科維奇，進而在目前躍居世界第六。

事實上，一如費德勒是勞力士（ROLEX）的品牌代言人、Nadal是RICHARD MILLE的品牌代言人，Carlos Alcaraz同樣在今年年初時加入了勞力士的品牌家族。在今年1月20日時，Carlos曾在官方instagram帳號（carlitosalcarazz）秀出一張站在勞力士背板前的合照，並表示很開心成為勞力士家族的一部份，貼文至今已獲4.7萬次按讚與近500則留言，也讓Carlos Alcaraz與費德勒成為手表代言的「同門師兄弟」。

雖然Carlos Alcaraz在2022年銳不可擋，但5月中旬豋場的法國網球公開賽，他將來到Rafael Nadal擅長的「紅土」球場，而Carlos Alcaraz能否延續今年以來的優異表現？假使奪冠後、他會否配戴上某一款勞力士腕表？且讓時間揭開序幕，也讓手表與網球愛好者，一同期待。

Carlos Alcaraz今年1月20日時曾在官方instagram秀出一張在勞力士背板前的合照，並表示很開心成為勞力士家族的一部份。圖 / 翻攝自 ig @ carlitosalcarazz
Carlos Alcaraz今年1月20日時曾在官方instagram秀出一張在勞力士背板前的合照，並表示很開心成為勞力士家族的一部份。圖 / 翻攝自 ig @ carlitosalcarazz
在的馬德里網球賽男單決賽之後，Carlos Alcaraz已躍居世界第六，後勢看漲。圖 / 翻攝自 ig @ carlitosalcarazz
在的馬德里網球賽男單決賽之後，Carlos Alcaraz已躍居世界第六，後勢看漲。圖 / 翻攝自 ig @ carlitosalcarazz
今年3月的印地安泉大師賽（Indian Wells）時Carlos Alcaraz力退「蠻牛」Rafael Nadal，Nadal同時也在場邊為這位明日之星鼓掌致意，展現大前輩的風範。圖 / 翻攝自 ig @ carlitosalcarazz
今年3月的印地安泉大師賽（Indian Wells）時Carlos Alcaraz力退「蠻牛」Rafael Nadal，Nadal同時也在場邊為這位明日之星鼓掌致意，展現大前輩的風範。圖 / 翻攝自 ig @ carlitosalcarazz

勞力士 品牌 法國

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