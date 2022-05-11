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最便宜7000元有找！adidas x GUCCI聯名系列6月開賣

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
adidas x GUCCI聯名系列全新lookbook。圖／GUCCI提供
adidas x GUCCI聯名系列全新lookbook。圖／GUCCI提供

今年二月份在米蘭秋冬時裝周上，GUCCI的《Exquisite Gucci》大秀展示了與adidas的聯名系列單品，當時立刻成為洗版話題，讓該場秀於後續也引發了不少討論。而時隔三個月，GUCCI總算推出了相關的lookbook照片，並公佈了此系列正式發售日期、單品細節，讓期盼已久的粉絲終於可以準備好好選購一番。

adidas x GUCCI聯名系列全新lookbook是由攝影師Carlijn Jacobs所拍攝的，穿著系列服飾的模特兒們在鮮明飽和的彩色背景中展現活潑靈動的姿態，有的還加入了運動風道具，注入adidas的強烈品牌印象。

其實談到兩品牌乍聽之下不會想到什麼共通點，一個主打潮流運動時尚，一個是百年精品代表。但仔細一想，「三條紋」成了兩品牌的共通點，adidas的白色三條紋是標誌性的設計元素，而GUCCI則有綠紅綠、藍紅藍織帶。這次雙方的聯名合作也以此為創意，像是多款服飾類單品中的運動褲，一邊褲管運用了白色三條紋，另一邊用上綠紅綠織帶點綴，不對稱的處理方式更添獨特個性。

此外，adidas的三葉草標誌和GUCCI GG monogram老花等經典圖案也有新的融合，變身繁複印花出現在百摺長裙、運動夾克等單品上。其他還有印上兩品牌logo的旅行包款、手拿包、後背包等，球鞋在色彩和印花等細節的運用也充分展示出兩品牌的特色。另外也有絲巾、頭巾、帽子等等，品項可以說是非常豐富，售價範圍也很廣，最便宜的單品是6,900元的襪子，最貴的則是12萬1300元的旅行包。

adidas x GUCCI聯名系列將於6月7日正式發售，台灣消費者可在台北101、台中新光三越，以及adidas.com台灣官方購物網站等通路購買，專屬形象廣告也將同步推出。

adidas x GUCCI GG緹花肩背包，65,000元。圖／GUCCI提供
adidas x GUCCI GG緹花肩背包，65,000元。圖／GUCCI提供
adidas x GUCCI 紅色GG緹花大號肩背旅行包，12萬1,300元。圖／GUCCI提供
adidas x GUCCI 紅色GG緹花大號肩背旅行包，12萬1,300元。圖／GUCCI提供
adidas x GUCCI藍色外套，81,700元。圖／GUCCI提供
adidas x GUCCI藍色外套，81,700元。圖／GUCCI提供
adidas x GUCCI藍綠色球鞋，28,400元。圖／GUCCI提供
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