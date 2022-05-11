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身在都會也能隨時隨地outdoor LV全新兩地時間計時碼表

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
路易威登推出全新Tambour Outdoor腕表。圖／路易威登提供
路易威登推出全新Tambour Outdoor腕表。圖／路易威登提供

承襲路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）品牌的旅行DNA及對航海的熱情，全新的Tambour Outdoor Chronograph GMT腕表共2種型號，是專為現代都會的探險家而誕生的表款。Nautical Steel以44毫米精鋼材質表殼搭配拋光絞盤式設計，霧面藍色表盤上點綴一抹紅色，反映路易威登品牌與海洋的深厚淵源； Urban Jungle則以軍裝風格為靈感，採用霧面灰色PVD材質，點綴卡其色細節和易於辨識時間的橙色時間刻度，為日常生活注入冒險氣息。

Tambour Outdoor Chronograph GMT腕表具備雙盤計時與 GMT（第二時區指針）兩項基本功能，以石英機芯驅動。GMT第二時區功能設計簡潔易讀，以直覺方式使用黑色PVD計時功能的按鈕來設定，方便實用。四點鐘位置設有日期窗位，最後，六點鐘位置的鏤空計時盤則裝飾了品牌經典字母縮寫圖案，展現強烈的運動感。表款採用專利的可更換表帶系統，配戴者可以按照自己的穿著風格來更換表帶，兼具都會、時尚、運動、傳統的風格。

Tambour Outdoor Chronograph Nautical Steel腕表，14萬7,000元，表帶另售。圖／路易威登提供
Tambour Outdoor Chronograph Nautical Steel腕表，14萬7,000元，表帶另售。圖／路易威登提供
Tambour Outdoor Chronograph Nautical Steel腕表，14萬7,000元，表帶另售。圖／路易威登提供
Tambour Outdoor Chronograph Nautical Steel腕表，14萬7,000元，表帶另售。圖／路易威登提供
Tambour Outdoor Chronograph Nautical Steel腕表，14萬7,000元，表帶另售。圖／路易威登提供
Tambour Outdoor Chronograph Nautical Steel腕表，14萬7,000元，表帶另售。圖／路易威登提供
Tambour Outdoor Chronograph Nautical Steel腕表，14萬7,000元，表帶另售。圖／路易威登提供
Tambour Outdoor Chronograph Nautical Steel腕表，14萬7,000元，表帶另售。圖／路易威登提供
Tambour Outdoor Chronograph Urban Jungle腕表，16萬6,000元，表帶另售。圖／路易威登提供
Tambour Outdoor Chronograph Urban Jungle腕表，16萬6,000元，表帶另售。圖／路易威登提供
Tambour Outdoor Chronograph Urban Jungle腕表，16萬6,000元，表帶另售。圖／路易威登提供
Tambour Outdoor Chronograph Urban Jungle腕表，16萬6,000元，表帶另售。圖／路易威登提供

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