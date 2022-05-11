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身在都會也能隨時隨地outdoor LV全新兩地時間計時碼表
承襲路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）品牌的旅行DNA及對航海的熱情，全新的Tambour Outdoor Chronograph GMT腕表共2種型號，是專為現代都會的探險家而誕生的表款。Nautical Steel以44毫米精鋼材質表殼搭配拋光絞盤式設計，霧面藍色表盤上點綴一抹紅色，反映路易威登品牌與海洋的深厚淵源； Urban Jungle則以軍裝風格為靈感，採用霧面灰色PVD材質，點綴卡其色細節和易於辨識時間的橙色時間刻度，為日常生活注入冒險氣息。
Tambour Outdoor Chronograph GMT腕表具備雙盤計時與 GMT（第二時區指針）兩項基本功能，以石英機芯驅動。GMT第二時區功能設計簡潔易讀，以直覺方式使用黑色PVD計時功能的按鈕來設定，方便實用。四點鐘位置設有日期窗位，最後，六點鐘位置的鏤空計時盤則裝飾了品牌經典字母縮寫圖案，展現強烈的運動感。表款採用專利的可更換表帶系統，配戴者可以按照自己的穿著風格來更換表帶，兼具都會、時尚、運動、傳統的風格。
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