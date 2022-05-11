才一歲就有初戀情人？Chiara女兒對帥哥害羞反應超可愛！

被稱為「元祖網紅」的義大利時尚KOL Chiara Ferragni最近慶祝35歲生日，她與音樂人老公Fedez和4歲兒子Leo、1歲女兒Vittoria享受了短暫的假期，也持續在IG跟網友分享各種有趣的生活片刻。不過最近最受網友熱議的，不是她本人穿了什麼時髦的衣服，而是她女兒的「初戀故事」！

Chiara的女兒Vittoria雖然才一歲多，但是已經是IG大紅人，只要有她出現的照片，常常比媽媽自己的照片獲得更多讚數。最近她跟著爸媽還有爸媽的友人們一起去度假，各種有趣的身影也經常被爸媽記錄下來與網友分享，這當中最好笑的絕對就是爸爸Fedez為她剪輯的「初戀故事」了。