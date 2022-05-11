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才一歲就有初戀情人？Chiara女兒對帥哥害羞反應超可愛！

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Chiara Ferragni最近慶祝35歲生日，她與音樂人老公Fedez和4歲兒子Leo、1歲女兒Vittoria享受了短暫的假期，也持續在IG跟網友分享各種有趣的生活片刻。圖／摘自IG
Chiara Ferragni最近慶祝35歲生日，她與音樂人老公Fedez和4歲兒子Leo、1歲女兒Vittoria享受了短暫的假期，也持續在IG跟網友分享各種有趣的生活片刻。圖／摘自IG

被稱為「元祖網紅」的義大利時尚KOL Chiara Ferragni最近慶祝35歲生日，她與音樂人老公Fedez和4歲兒子Leo、1歲女兒Vittoria享受了短暫的假期，也持續在IG跟網友分享各種有趣的生活片刻。不過最近最受網友熱議的，不是她本人穿了什麼時髦的衣服，而是她女兒的「初戀故事」！

Chiara的女兒Vittoria雖然才一歲多，但是已經是IG大紅人，只要有她出現的照片，常常比媽媽自己的照片獲得更多讚數。最近她跟著爸媽還有爸媽的友人們一起去度假，各種有趣的身影也經常被爸媽記錄下來與網友分享，這當中最好笑的絕對就是爸爸Fedez為她剪輯的「初戀故事」了。

一歲多的嬰兒已經有了初戀？或許她老爸的描述是誇張了點，但從他們IG上一連幾段影片都能看出，Vittoria對爸爸的Youtuber友人Luis Sal感到很有興趣，跟對方眼神交會甚至還會害羞，更會主動揮揮手，超可愛的模樣實在很療癒人心。Fedez也特別把他們在晚宴中的多段影片集合起來剪成一支短影音，名稱就叫「永遠不會忘記的初戀」，有點類似「第一支舞」的概念。片中穿著白色小禮服的Vittoria和Luis叔叔一起跳舞，非常浪漫有趣。影片短短兩天就有700多萬的觀看數，人氣超旺。

Luis Sal邀請Vittoria跳舞。圖／摘自IG
Luis Sal邀請Vittoria跳舞。圖／摘自IG
一歲多的Vittoria超可愛，是爸媽IG的人氣王。圖／摘自IG
一歲多的Vittoria超可愛，是爸媽IG的人氣王。圖／摘自IG
Chiara Ferragni最近慶祝35歲生日，她與音樂人老公Fedez和4歲兒子Leo、1歲女兒Vittoria享受了短暫的假期，也持續在IG跟網友分享各種有趣的生活片刻。圖／摘自IG
Chiara Ferragni最近慶祝35歲生日，她與音樂人老公Fedez和4歲兒子Leo、1歲女兒Vittoria享受了短暫的假期，也持續在IG跟網友分享各種有趣的生活片刻。圖／摘自IG
Chiara Ferragni最近慶祝35歲生日，她與音樂人老公Fedez和4歲兒子Leo、1歲女兒Vittoria享受了短暫的假期，也持續在IG跟網友分享各種有趣的生活片刻。圖／摘自IG
Chiara Ferragni最近慶祝35歲生日，她與音樂人老公Fedez和4歲兒子Leo、1歲女兒Vittoria享受了短暫的假期，也持續在IG跟網友分享各種有趣的生活片刻。圖／摘自IG
一歲多的Vittoria超可愛，是爸媽IG的人氣王。圖／摘自IG
一歲多的Vittoria超可愛，是爸媽IG的人氣王。圖／摘自IG
一歲多的Vittoria超可愛，是爸媽IG的人氣王。圖／摘自IG
一歲多的Vittoria超可愛，是爸媽IG的人氣王。圖／摘自IG

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