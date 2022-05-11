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超實用iPad週邊！亞果元素360度磁吸支架、Innergie大瓦數GaN充電器高效上市
新一代iPad Air上市，相關週邊配件也跟著推出，不管是體積小巧、高瓦數的充電器，還是解放雙手怎麼看都行的磁吸支架，都讓iPad用起來更便利。
亞果元素推出「Mag M iPad磁吸支架」，專為最新一代iPad Air及iPad Pro設計，高磁性磁鐵可精準貼合、穩固吸附平板不滑落，也不會刮傷平板，搭配Free Stop轉軸技術，磁吸面板可旋轉360度以橫向或縱向輕鬆調整視角及支架高度，無論是視訊會議、追劇、製作筆記、繪畫、運動、烹飪學習，甚至是結帳收銀等各種使用情境，並可完整摺疊，摺疊後厚度不超過2.5公分，不佔收納空間，攜帶也沒問題。還有貼心設計線材收納孔位，以及底座止滑墊，全方位考量使用需求。Mag M iPad磁吸支架即日起於亞果元素官網商城及直營門市開放早鳥預購，享有最低6折起組合優惠，5月預購期間另贈OMNIA X3 USB-C 30W迷你快速電源供應器。
而支援USB-C接頭的iPad Air，當然也能搭配市面上許多越做越小巧、瓦數高、充電效率快的充電器。台達旗下消費性電源品牌Innergie近期推出改版升級的Innergie C6萬用充電器，支援各式USB-C裝置、60W高瓦數，更搭載GaN氮化鎵元件，輕巧高效。透過高功率USB PD快充技術，還可自動辨識充電裝置的電壓，不管是筆電、平板，還是手機，僅需準備1個Innergie C6就能滿足多種行動裝置充電需求。
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