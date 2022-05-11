穿半截裙裝露出小纖腰 金多美成為FENDI韓國代言人！

還記得在2020火紅韓劇《梨泰院Class》裡，韓星金多美頂著一顆雙色妹妹頭備受熱議，冷冷的表情超有個性，讓人印象深刻。時隔兩年，經常登上時尚雜誌的她又多了一個新身份—正式成為義大利品牌FENDI的韓國代言人！

其實早在兩年前拍攝韓版W雜誌的時候，金多美就曾經穿上整身的FENDI入鏡，開啟雙方合作淵源。這次加入FENDI大家庭之後，由她擔任主角的官方形象照也隨之曝光，換上一頭率性中長髮的她，穿著FENDI 2022年春夏女裝系列的白色人造絲開襟毛衣和半截裙，一連展示了經典Peekaboo ISeeU Petite包和Micro迷你包，以及飾有FF標誌的Baguette包，露出一小截纖腰，大秀千禧時尚風格。

2018年，那時還出道不久的金多美就曾以在《魔女》中的精彩表現拿下大鐘獎、青龍電影獎等多項女新人獎，也曾憑《梨泰院Class》獲得百想新人獎。近期作品《那年，我們的夏天》也成為Netflix韓國地區最受歡迎的影集之一。而接著六月份，她演出的《魔女2》也即將上映。