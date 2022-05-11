只賣3天 買房送餐！礁溪晶泉丰旅限時快閃72小時

疫情緊張，國旅住房低迷，為衝刺國內旅遊業績，礁溪晶泉丰旅推出「好朋友日」限時買房送餐優惠，5月12日上午9點至5月14日上午8點59分準時開搶，限時開賣72小時，入住溫泉雙人房，加贈壽喜燒饗宴吃到飽晚餐、翌日輕日式自助早餐各兩客，每房每晚6,000元起。

此外，針對親子家庭客群，另推出日式質感家庭套房一泊一食專案，每房加碼贈送2位12歲以下孩童入住免費，含自助早餐及客房備品，總價值14,800元，折扣優惠價6,000元，直逼4折。

礁溪晶泉丰旅表示，飯店位於礁溪溫泉風景區中心位置，房間寬敞舒適且備有半露天景觀湯池，頂樓還有能眺望龜山島風光的無邊際溫泉泳池，適合舒緩身心慢旅行；此次「好朋友日」除了贈送翌日輕日式自助式早餐，還要邀請房客品嘗極致壽喜燒吃到飽晚餐，無限享用美國下肩胛肋眼牛與丹麥梅花豬肉等兩款主廚嚴選肉品，搭配礁溪溫泉時令蔬菜，繽紛視覺的健康蔬食吧、以及餐後無限享用的Haagen-Dazs冰淇淋，大大滿足旅人們味蕾。