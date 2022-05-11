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64年超高年份！高登麥克菲爾喬治先生傳承第二版上市

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
第二版高登麥克菲爾喬治先生傳承系列1957年，全球限量298瓶。圖／廷漢提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
第二版高登麥克菲爾喬治先生傳承系列1957年，全球限量298瓶。圖／廷漢提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

一向以超高年份與珍稀單一麥芽威士忌撼動市場的高登麥克菲爾（Gordon & MacPhail，以下簡稱G&M），向「單一麥芽之父」喬治．厄克特先生（Mr George Urquhart）致敬，推出喬治先生傳承系列（Mr George Legacy）。該系列今年推出第二版——高登麥克菲爾喬治先生傳承系列1957年 （Gordon & MacPhail Mr George Legacy 1957 from Glen Grant Distillery），以64年罕見高年份，成為超越時間的雋永經典，全球限量298瓶，建議售價新台幣228,000元。

高登麥克菲爾喬治先生傳承系列第二版，是由經營公司的家族第二代、將單一麥芽威士忌推向全世界的喬治．厄克特先生特別選定訂製的初次雪莉桶至格蘭冠酒廠（Glen Grant distillery）注入新酒，熟陳64年後以單桶裝瓶上市，酒精濃度56.1%，彰顯了將木桶與烈酒的完美配對，同時驗證了長年熟陳所需的專業知識和耐心，這正是對喬治．厄克特先生製酒哲學的高度禮讚。

國際知名威士忌專家Charles Maclean指出：「這是一款華麗的威士忌，濃郁而多層次，儘管是高年份的威士忌，但仍然充滿活力，向最先讓世界關注單一麥芽威士忌榮耀的人——喬治·厄克特先生致敬。」

喬治．厄克特先生之孫、家族第四代暨高登麥克菲爾營運總監Stuart Urquhart表示：「在某些行業，我的祖父被認為異於常人，因為他專注於精心挑選合適的木桶來搭配每種特定的烈酒進行熟陳；他熱衷於瞭解威士忌熟陳時間需歷經多長才能達到顛峰，即使知道那一刻到來時他可能已不在人世，這是他留給我們家族和喜歡高年份單一麥芽威士忌的豐富複雜性的威士忌愛好者的傳承之作。」

「傳承系列的最新版本來自格蘭冠酒廠，我的祖父對這家酒廠情有獨鍾。格蘭冠酒廠位在斯佩賽，是第一家在蒸餾器中使用純化器的酒廠，從而產生了更輕柔的烈酒。回溯到1950年代，在當時採用地板發芽和少量泥煤，烈酒因此略有煙燻味——這在當今現代的斯佩賽威士忌中極為罕見——賦予這款威士忌炭焦橡木，得以在由美國橡木製成的雪莉桶中進行長期熟陳有了絕美平衡。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高登麥克菲爾喬治先生傳承系列1957年，建議售價新台幣228,000元。圖／廷漢提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
高登麥克菲爾喬治先生傳承系列1957年，建議售價新台幣228,000元。圖／廷漢提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
高登麥克菲爾喬治先生傳承系列1957年，來自格蘭冠酒廠。圖／廷漢提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
高登麥克菲爾喬治先生傳承系列1957年，來自格蘭冠酒廠。圖／廷漢提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
高登麥克菲爾喬治先生傳承系列1957年，向「單一麥芽之父」喬治．厄克特致敬。圖／廷漢提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
高登麥克菲爾喬治先生傳承系列1957年，向「單一麥芽之父」喬治．厄克特致敬。圖／廷漢提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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