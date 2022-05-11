買烤鴨 送龍蝦！「晶華美食到你家」開賣6款烤鴨組合

去年6月開站至今的「晶華美食到你家」美食外帶外送平台，歡慶烤鴨銷售量突破一萬隻，即日起開設「星級烤鴨專區」，集合烤鴨三吃、半鴨分享餐，並且搭配港式點心、粵式料理、蒜蓉龍蝦、鱈蟹西施泡飯，以及住房專案等6種不同組合，消費者可於平台一鍵購足，套餐每份2,980元起，24小時前下訂即可享用。

其中，最吸引人的品項要屬「買烤鴨‧送龍蝦」，在烤鴨三吃之外，還可將整隻肥美的波士頓龍蝦帶回家，即日起至5月15日下訂自取享6.4折限時優惠，下載「晶華會」APP成為會員可再折抵100元。

「晶華美食到你家」平台的烤鴨料理，是由擁有超過30年粵菜料理經驗的米其林餐盤推薦餐廳─晶華軒廚藝總監鄔海明規劃，嚴選來自宜蘭、體型大小適中的北鴨，其自幼即採流水式豢養，飲用甘甜溪水，食用天然穀物，得天獨厚的飼育環境造就出口感細嫩，油脂豐富的高檔肉質。主廚遵循廣式掛爐古法，將洗淨後的鴨子填入八角、丁香、月桂葉等辛香料，以熱水汆燙後均勻塗抹糖皮醬汁，經懸掛自然風乾，再以炭火烘烤至鴨皮呈現紅潤酥脆的誘人光澤，皮潤肉甜，屢獲饕客讚賞。

「烤鴨專賣區」的品項選擇多元，約可2至6人分享。最受歡迎的「一鴨三吃」含片皮鴨捲、鴨腿佐冰梅醬、薑蔥炒鴨架。搭配烤鴨的組合餐則有包括晶瑩蝦餃、北菇蒸燒賣、江南素菜餃和蜂巢炸芋角的「港點合集」，或是餐廳招牌「鱈蟹帝皇蝦泡飯」，粵式大菜則有「蒜蓉蒸龍蝦」或是「上湯帝皇皇蝦」等選項。

此外，客房部也推出「晶華烤鴨宅饗宴」住房優惠專案，可入住客房4小時並於房內享用粵式經典上湯帝王蝦伊麵、金銀蛋莧菜的「小家庭半鴨分享餐」。