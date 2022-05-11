果粉把握收藏最後機會！蘋果宣布iPod touch停產 iPod產品線將走入歷史
已經推出超過20個年頭的經典音樂播放器iPod，相信每個喜愛音樂的民眾都曾經擁有過，從最經典純白方正造型的iPod、繽紛多彩的iPod mini、iPod nano，更精巧的iPod shuffle、還有大觸控螢幕的iPod touch，每次新款推出都讓人印象深刻！
不過，隨著Apple Music音樂體驗已經完全融入蘋果所有產品線，從iPhone、Apple Watch，到iPad和Mac，使用者不一定要另外準備單獨的裝置，就可盡情享受Apple Music所提供超過9,000萬首歌曲、超過30,000 個播放列表，蘋果正式宣布iPod產品線即將退場。
目前蘋果官網上僅剩2019年推出的第7代iPod touch，共有銀色、太空灰、金色，藍色、(PRODUCT)RED、粉紅色共6款色彩，32GB建議售價6,490元、128GB建議售價10,090元、256GB建議售價13,690元。消費者另可透過蘋果零售店和蘋果授權經銷商購買，售完即止。
蘋果全球行銷資深副總裁Greg Joswiak表示：「iPod將音樂帶給數億使用者的方式，不僅影響了音樂產業，更重新定義探索、聆聽和分享音樂的方式。現在，iPod的精神將以不同形式永存。」
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