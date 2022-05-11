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果粉把握收藏最後機會！蘋果宣布iPod touch停產 iPod產品線將走入歷史

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
目前蘋果官網上僅剩2019年推出的第7代iPod touch，建議售價6,490元起，售完即止。圖／蘋果提供
目前蘋果官網上僅剩2019年推出的第7代iPod touch，建議售價6,490元起，售完即止。圖／蘋果提供

已經推出超過20個年頭的經典音樂播放器iPod，相信每個喜愛音樂的民眾都曾經擁有過，從最經典純白方正造型的iPod、繽紛多彩的iPod mini、iPod nano，更精巧的iPod shuffle、還有大觸控螢幕的iPod touch，每次新款推出都讓人印象深刻！

不過，隨著Apple Music音樂體驗已經完全融入蘋果所有產品線，從iPhone、Apple Watch，到iPad和Mac，使用者不一定要另外準備單獨的裝置，就可盡情享受Apple Music所提供超過9,000萬首歌曲、超過30,000 個播放列表，蘋果正式宣布iPod產品線即將退場。

目前蘋果官網上僅剩2019年推出的第7代iPod touch，共有銀色、太空灰、金色，藍色、(PRODUCT)RED、粉紅色共6款色彩，32GB建議售價6,490元、128GB建議售價10,090元、256GB建議售價13,690元。消費者另可透過蘋果零售店和蘋果授權經銷商購買，售完即止。

蘋果全球行銷資深副總裁Greg Joswiak表示：「iPod將音樂帶給數億使用者的方式，不僅影響了音樂產業，更重新定義探索、聆聽和分享音樂的方式。現在，iPod的精神將以不同形式永存。」

iPod nano（第7代）於2012年9月12日推出，是迄今最薄的iPod，僅5.4毫米，配備2.5吋多點觸控顯示器。圖／蘋果提供
iPod nano（第7代）於2012年9月12日推出，是迄今最薄的iPod，僅5.4毫米，配備2.5吋多點觸控顯示器。圖／蘋果提供
從iPhone、Apple Watch和AirPods到HomePod mini、iPad和Mac，iPod的音樂體驗將以不同形式永存。圖／蘋果提供
從iPhone、Apple Watch和AirPods到HomePod mini、iPad和Mac，iPod的音樂體驗將以不同形式永存。圖／蘋果提供
iPod touch於2007年9月5日首度推出，將iPhone上的多點觸控界面應用至iPod， 還有出色的3.5吋寬螢幕顯示器。圖／蘋果提供
iPod touch於2007年9月5日首度推出，將iPhone上的多點觸控界面應用至iPod， 還有出色的3.5吋寬螢幕顯示器。圖／蘋果提供
iPod shuffle（第4代）於2015年7月15日推出，無螢幕的精巧設計，透過旁白按鈕，可朗讀曲目標題、播放列表名稱或電池狀態。圖／蘋果提供
iPod shuffle（第4代）於2015年7月15日推出，無螢幕的精巧設計，透過旁白按鈕，可朗讀曲目標題、播放列表名稱或電池狀態。圖／蘋果提供
iPod mini於2004年2月20日推出，將iPod使用者喜愛的所有元素融入至僅3.6盎司的更精巧設計中。圖／蘋果提供
iPod mini於2004年2月20日推出，將iPod使用者喜愛的所有元素融入至僅3.6盎司的更精巧設計中。圖／蘋果提供
iPod nano（第2代）於2006年9月25日推出，纖薄的設計、明亮的彩色顯示器、6種時尚顏色和長達24小時的電池續航力，可放進最多2,000首歌曲。圖／蘋果提供
iPod nano（第2代）於2006年9月25日推出，纖薄的設計、明亮的彩色顯示器、6種時尚顏色和長達24小時的電池續航力，可放進最多2,000首歌曲。圖／蘋果提供
首款iPod於2001年10月23日推出，在當時可裝入驚人的1,000首歌曲，並擁有10小時電池續航力。圖／蘋果提供
首款iPod於2001年10月23日推出，在當時可裝入驚人的1,000首歌曲，並擁有10小時電池續航力。圖／蘋果提供

太空 256GB 128GB

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