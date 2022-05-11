用餐送住宿很霸氣 網友揪姊妹淘：吃飽進飯店開睡衣趴

疫情陰霾下，餐飲、飯店業者祭出超值優惠，要吸引客人上門，漢來美食集團推出「用餐送住宿」方案，單筆消費滿6888元，即贈送一張價值萬元的五星級漢來大飯店住宿券，網友讚「超級划算，姐妹們快揪起來，先飽餐一頓然後再到飯店開睡衣趴」。

近來全台確診數攀高，許多民眾雖已接種3劑疫苗，仍對外出用餐、住宿有些疑慮，如何在防疫前提下，提振消費者上門意願，各業者卯足全勁爭取商機。

漢來美食副總吳若寧說，長達2年多的新冠疫情發展到現在算是走到最後一哩路，也是相當艱困的一段里程，旗下有44家餐廳的漢來美食集團，為鼓勵民眾到餐廳聚會用餐，結合關係企業漢來大飯店，凡5月11日至6月30日在旗下餐廳用餐，單筆消費滿6888元（包廂、禮盒、糕餅小舖、酒水和宴會廳除外），即贈送一張價值1萬4784元住宿券。這張住宿券是精緻客房房型，限周日至周五使用，期限至今年12月30日。

吳若寧表示，漢來美食旗下餐飲品項豐富，包含自助餐、米其林星級餐廳、頂級鐵板燒、牛排館、日料到平價的湯包、港點、蔬食等，大宴小酌，豐儉由人，單筆消費達6888元即可獲得一張五星級飯店住宿券，回饋誠意十足。

集團也發揮團結力量大精神，漢來大飯店搭配美食餐飲券推出「漢來饗樂趣」住房專案，每房4900元起，住宿可獲贈2000元漢來美食餐飲券，此餐飲券可在漢來大飯店內美食餐廳使用，限入住期間使用。

漢來大飯店也推出「漢你守護新生活」住房專案，即日起至6月30日連住3晚收費9999元，不另加服務費與稅金，每房可入住2人，包含海港自助式早餐並加贈防疫包。此專案是入住視野絕佳的港景房，讓入住者一開窗就能飽覽亞洲新灣區的美好景觀。