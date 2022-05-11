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派克雞排喊漲「一片80元」！網路聲量飆破萬 饕客：變相減肥

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網友分享派克雞排漲價的消息。圖／取自Dcard
網友分享派克雞排漲價的消息。圖／取自Dcard

image source:示意圖／派克雞排

文／姜雅馨

近年受疫情衝擊影響，許多餐飲業不堪長期營運虧損，選擇調漲販售餐點價格或是暫時歇業休息，近日有網友分享台灣夜市美食「派克雞排」也悄悄宣布喊漲，讓許多網友紛紛崩潰淚嘆「物價一直漲，唯獨薪水不漲」。

派克雞排也凍未條了！脆皮雞排宣布調漲價格至80元

有男網友8日在社群論壇Dcard上曬出夜市知名美食「派克雞排」公告，圖中可見告示上寫下「對不起！！因應人事物料平衡，實在撐不下去了」，宣布店內人氣商品「脆皮雞排」價格將調整為80元。

派克雞排宣布脆皮雞排價格調漲至80元

image source:Dcard

派克雞排漲價9日飆破萬筆聲量！網友紛喊：唯獨薪水沒漲

對於派克雞排喊漲消息，不僅被鄉民轉載至PTT引起熱烈討論，也讓網路聲量在9日瞬間飆升10,656筆，網友紛紛留言，「以前65元的年代回不去了」、「80乾脆去吃便當就好」、「好扯喔，前幾天才75元沒多久又80元，下次看應該85元了」、「看來等我三十歲就可以吃到兩百元的派克雞排了」，也有人表示「不懂為什麼現在一直漲」、「物價一直漲，唯獨薪水不漲」、「我家外面的雞排10年前40至45元左右，10年後的今天直接翻倍，但薪水還是沒漲多少...不到5％」、「別再説撐不下去，你這價格我也買不下去了」。

「派克雞排喊漲」近兩日聲量趨勢變化

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》

網友點出漲價可能原因！部分饕客力挺：很好吃所以還是照吃

不過也有網友認為「漲到80元還好，降到60元以下我才怕，不然我體脂肪好不容易減了一些又要胖回去了」、「啥都漲到吃不起，被逼到變相減肥」、「我終於有理由減肥了」、「只好趁現在吃爆，把未來的份都吃掉」、「很好吃所以還是照吃，無骨雞塊最讚」、「再怎麼貴還是一樣有人要買」，一名網友也點出可能原因，「不意外，因為禽流感雞肉大漲，不要在砲轟了！那些砲轟的人可以去市場問問價錢，雞肉漲了快一半的價錢了」。

網友對派克雞排漲價發表意見

image source:Dcard

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年05月08日至2022年05月09日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區部落格等，針對討論『派克雞排喊漲』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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雞排 薪水

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