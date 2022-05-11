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「緋紅女巫」伊莉莎白歐森貴氣登封喝茶 美秀千萬珠寶

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
伊莉莎白歐森配戴卡地亞珠寶拍攝「Harper’s Bazaar」英國版封面故事。圖／摘自IG ＠bazaaruk
伊莉莎白歐森配戴卡地亞珠寶拍攝「Harper’s Bazaar」英國版封面故事。圖／摘自IG ＠bazaaruk

全球熱映新片「奇異博士2：失控多重宇宙」再次扮演「緋紅女巫」汪達的伊莉莎白歐森（Elizabeth Olsen），近期為宣傳電影頻頻亮相，並登上時尚雜誌「Harper’s Bazaar」英國版封面，以貴氣奢華為主要風格的封面大片中演繹個大設計師的高級訂製服，配上卡地亞（Cartier）、寶格麗（Bvlgari）、Tiffany等知名品牌的高級珠寶，甚至連穿條紋睡衣配上TASAKI珍珠項鍊都展現超強的氣場，美得令人目不轉睛。

伊莉莎白歐森為「Harper’s Bazaar」英國版拍攝的數位封面中，以多層寶格麗的Serpenti蛇形珠寶配上一身鮮嫩鵝黃色的高級訂製服，享用貴氣下午茶。她受訪並暢談自己從演出超小眾獨立製片到如今因演出漫威角色而為全球觀眾認識的心路歷程，以及遠離鎂光燈和社群媒體的私生活。她坦言自己從不參加工作必須以外的曝光，對於華服紅毯也不甚自在；不過這次封面拍攝中毫無懸念的貴氣，可見她在詮釋的珠寶和華服時也展現了身為演員的專業。

BVLGARI Serpenti系列頂級白K金與黃K金紅寶石與鑽石戒指。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti系列頂級白K金與黃K金紅寶石與鑽石戒指。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti系列白K金鑲鑽戒指。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti系列白K金鑲鑽戒指。圖／寶格麗提供
伊莉莎白歐森配戴寶格麗珠寶拍攝「Harper’s Bazaar」英國版數位封面。圖／摘自IG
伊莉莎白歐森配戴寶格麗珠寶拍攝「Harper’s Bazaar」英國版數位封面。圖／摘自IG
BVLGARI Serpenti系列頂級白K金鑽石項鍊，蛇眼鑲嵌梨形切割祖母綠(總重約0.73克拉)與密鑲鑽石。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti系列頂級白K金鑽石項鍊，蛇眼鑲嵌梨形切割祖母綠(總重約0.73克拉)與密鑲鑽石。圖／寶格麗提供
伊莉莎白歐森配戴寶格麗珠寶拍攝「Harper’s Bazaar」英國版數位封面。圖／摘自IG、寶格麗提供
伊莉莎白歐森配戴寶格麗珠寶拍攝「Harper’s Bazaar」英國版數位封面。圖／摘自IG、寶格麗提供
伊莉莎白歐森配戴Tiffany與海瑞溫斯頓珠寶拍攝「Harper’s Bazaar」英國版封面故事。圖／摘自IG ＠bazaaruk
伊莉莎白歐森配戴Tiffany與海瑞溫斯頓珠寶拍攝「Harper’s Bazaar」英國版封面故事。圖／摘自IG ＠bazaaruk
BVLGARI Serpenti系列玫瑰金鑲鑽戒指。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti系列玫瑰金鑲鑽戒指。圖／寶格麗提供
伊莉莎白歐森配戴寶格麗珠寶拍攝「Harper’s Bazaar」英國版數位封面。圖／摘自IG
伊莉莎白歐森配戴寶格麗珠寶拍攝「Harper’s Bazaar」英國版數位封面。圖／摘自IG
BVLGARI Serpenti系列頂級白K金與黃K金紅寶石與鑽石手環。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti系列頂級白K金與黃K金紅寶石與鑽石手環。圖／寶格麗提供
伊莉莎白歐森配戴卡地亞與海瑞溫斯頓珠寶拍攝「Harper’s Bazaar」英國版封面。圖／摘自IG ＠bazaaruk
伊莉莎白歐森配戴卡地亞與海瑞溫斯頓珠寶拍攝「Harper’s Bazaar」英國版封面。圖／摘自IG ＠bazaaruk
BVLGARI Serpenti系列頂級白K金鑽石頸鍊，蛇眼鑲嵌2顆梨形切割祖母綠(總重約0.97克拉)與密鑲鑽石。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti系列頂級白K金鑽石頸鍊，蛇眼鑲嵌2顆梨形切割祖母綠(總重約0.97克拉)與密鑲鑽石。圖／寶格麗提供

珠寶 英國 社群媒體

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