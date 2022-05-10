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香酥小管、鮪魚咖哩！3品牌推出「鮪魚、小卷」新菜單

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
以半熟狀態上桌的「酥炸鮪魚排」，每份360元。圖／慕里諾提供
以半熟狀態上桌的「酥炸鮪魚排」，每份360元。圖／慕里諾提供

自5月開始，市場上的夏季漁獲陸續登場，慕里諾餐飲集團本季也集結旗下的鳥丈爐端燒、泰迪農園咖哩、勝政豬排、勝勢豬排、SPIGA等品牌，以「東港鮪魚」、「東北角小管」等食材入饌，推出全新的季節菜單。

「鳥丈爐端燒」本次選用黃鰭鮪的下巴部位，推出「荒煮鮪魚下巴」，將魚下巴肉質細緻的特色，藉由日式醬汁與白蘿蔔加以提昇，滋味甘甜鹹香，每份290元。另道「鮪魚下巴柚子蜜汁燒」則是加入柚子甜香與鹹香相互輝映，每份250元。另外還有酥炸半熟上桌的「酥炸鮪魚排」同步登場，每份360元。

以和風洋食為特色的「泰迪農園咖哩」，此次推出高腳杯裝盛的「鮪魚白味噌水果醋沙拉」，以日式醬油醃漬的黃鰭鮪生魚片搭配生菜、芒果等蔬果，再搭配白味噌水果醋醬汁，清爽酸甜，每份190元。另外還有加入椰奶烹煮的「鮪魚海鮮白咖哩」，具有濃厚的南洋氣息，每份420元。

除了鮪魚之外，BEPPIN PASTA精選台灣東北角新鮮小管，搭配上特別加寬的麵條，推出「小管野菜奶油手工寬板麵」，每份360元。另外還有「香酥小管奶油青醬燉飯」、「酥炸小管綜合野菜」等新品，每份各為360、280元。即日起至6月30日期間點購小管料理，即可享有比利時啤酒單瓶99元優惠價。其他如勝政日式豬排、勝勢日式豬排、SPIGA PASTA也同步推出鮪魚、小管經典季節料理供民眾嘗鮮。

鳥丈爐端燒推出「荒煮鮪魚下巴」，每份290元。圖／慕里諾提供
鳥丈爐端燒推出「荒煮鮪魚下巴」，每份290元。圖／慕里諾提供
BEPPIN PASTA推出小管野菜奶油手工寬板麵、香酥小管奶油青醬燉飯、酥炸小管綜合野菜等季節新品。圖／慕里諾提供
BEPPIN PASTA推出小管野菜奶油手工寬板麵、香酥小管奶油青醬燉飯、酥炸小管綜合野菜等季節新品。圖／慕里諾提供
泰迪農園咖哩推出「鮪魚白味噌水果醋沙拉」、「鮪魚海鮮白咖哩」等鮪魚系料理。圖／慕里諾提供
泰迪農園咖哩推出「鮪魚白味噌水果醋沙拉」、「鮪魚海鮮白咖哩」等鮪魚系料理。圖／慕里諾提供

東港 海鮮

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