香酥小管、鮪魚咖哩！3品牌推出「鮪魚、小卷」新菜單

自5月開始，市場上的夏季漁獲陸續登場，慕里諾餐飲集團本季也集結旗下的鳥丈爐端燒、泰迪農園咖哩、勝政豬排、勝勢豬排、SPIGA等品牌，以「東港鮪魚」、「東北角小管」等食材入饌，推出全新的季節菜單。

「鳥丈爐端燒」本次選用黃鰭鮪的下巴部位，推出「荒煮鮪魚下巴」，將魚下巴肉質細緻的特色，藉由日式醬汁與白蘿蔔加以提昇，滋味甘甜鹹香，每份290元。另道「鮪魚下巴柚子蜜汁燒」則是加入柚子甜香與鹹香相互輝映，每份250元。另外還有酥炸半熟上桌的「酥炸鮪魚排」同步登場，每份360元。

以和風洋食為特色的「泰迪農園咖哩」，此次推出高腳杯裝盛的「鮪魚白味噌水果醋沙拉」，以日式醬油醃漬的黃鰭鮪生魚片搭配生菜、芒果等蔬果，再搭配白味噌水果醋醬汁，清爽酸甜，每份190元。另外還有加入椰奶烹煮的「鮪魚海鮮白咖哩」，具有濃厚的南洋氣息，每份420元。