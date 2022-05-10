皇家橡樹50週年 日內瓦拍賣4天內2度創世界新紀錄

由傳奇設計大師Gérald Genta為愛彼表（Audemars Piguet）創作的皇家橡樹（Royal Oak）自推出以來風靡全球，至今50年，人氣始終不衰。日前於日內瓦舉辦的蘇富比（Sotheby’s）鐘表拍賣上，曾經由Gérald Genta私人收藏的一枚愛彼皇家橡樹腕表，在8位買家經6分鐘的激烈競標後，最終以210萬7,000元瑞法（213萬0,767美元）成交，刷新4日前富藝斯（Phillips）「The Royal Oak 50th」愛彼皇家橡樹50週年主題拍賣上，型號5402ST 皇家橡樹A Series「 The A2」精鋼鍊帶腕表以105萬8,500瑞郎才剛創下的骨董皇家橡樹世界拍賣紀錄。

愛彼表於1972年推出的皇家橡樹腕表，以裝飾8個螺絲的八角形表圈和一體成型的鍊帶為標誌，是首枚以精鋼製作的高級運動腕表，掀起鐘表史上的革命。Gérald Genta在設計這枚腕表時，以童年回憶為靈感，受到他小時候在日內瓦近郊看到穿著舊式潛水衣的潛水員啟發。這枚破紀錄的腕表不僅是因為這是首次有Gérald Genta本人的收藏登上拍場，更因為此枚製作於1978年的腕表擁有他在自己工作室親自製作並組裝上去的18K黃金表圈。