皇家橡樹50週年 日內瓦拍賣4天內2度創世界新紀錄
由傳奇設計大師Gérald Genta為愛彼表（Audemars Piguet）創作的皇家橡樹（Royal Oak）自推出以來風靡全球，至今50年，人氣始終不衰。日前於日內瓦舉辦的蘇富比（Sotheby’s）鐘表拍賣上，曾經由Gérald Genta私人收藏的一枚愛彼皇家橡樹腕表，在8位買家經6分鐘的激烈競標後，最終以210萬7,000元瑞法（213萬0,767美元）成交，刷新4日前富藝斯（Phillips）「The Royal Oak 50th」愛彼皇家橡樹50週年主題拍賣上，型號5402ST 皇家橡樹A Series「 The A2」精鋼鍊帶腕表以105萬8,500瑞郎才剛創下的骨董皇家橡樹世界拍賣紀錄。
愛彼表於1972年推出的皇家橡樹腕表，以裝飾8個螺絲的八角形表圈和一體成型的鍊帶為標誌，是首枚以精鋼製作的高級運動腕表，掀起鐘表史上的革命。Gérald Genta在設計這枚腕表時，以童年回憶為靈感，受到他小時候在日內瓦近郊看到穿著舊式潛水衣的潛水員啟發。這枚破紀錄的腕表不僅是因為這是首次有Gérald Genta本人的收藏登上拍場，更因為此枚製作於1978年的腕表擁有他在自己工作室親自製作並組裝上去的18K黃金表圈。
雖然創下的紀錄立刻被打破，但富藝斯鐘表5月6日舉行的「The Royal Oak 50th」主題拍賣，以及5月7至8日舉行的「名表薈萃：日內瓦XV」共三場鐘表拍賣都創下白手套佳績，並遠超拍前總估價，成績相當出色。「The Royal Oak 50th」主題拍賣成交第一位的拍品為拍賣史上歷史最悠久的型號5402，也是史上第二枚生產的皇家橡樹腕表。第二的則是具有 Asprey雙簽名、配有銅棕色表盤的型號25654PT鉑金萬年曆腕表，以逾102萬瑞郎成交。人稱「老佛爺」的已故時尚界巨星卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）舊藏型號5402ST黑色PVD塗層皇家橡樹「A系列」以93.7萬瑞郎成交。
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