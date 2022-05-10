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氣泡飲也能裝！日本虎牌推首款碳酸飲保冷瓶 搭氣泡水機夏日清爽開喝
需要經常補充水分的炎熱夏季即將到來，但有些人就是不愛喝白開水，非得加上氣泡、調味才行。在減塑環保的永續生活浪潮下，日本虎牌宣布推出首款可安全盛裝氣泡碳酸類飲品，又可長效保冷的MTA碳酸飲保冷瓶，採用獨家技術，解決以往保冷瓶不適合承裝氣泡碳酸類飲品的限制，隨時想喝就喝。
日本虎牌MTA碳酸飲保冷瓶除了擁有日本抗菌協會SIAA認證完美抗菌力的上蓋環扣跟飲用口外，內瓶瓶身採用鏡面加工Plus技術，光滑表面能夠長時間維持氣泡的綿密感，瓶身的真空斷熱技術結構，則有效降低氣體散出並完美長效保冷，讓各式氣泡口感的飲品都能裝在MTA碳酸飲保冷瓶來延長冰涼細緻口感。
飲用口更使用專利的洩壓與安全閥結構，除了能平衡瓶身內外空氣壓力差以外，開瓶時還可提前洩除氣體壓力，防止上蓋彈出或是爆裂的可能性。MTA碳酸飲保冷瓶採用超輕量金屬瓶身設計，擁有古銅橘、復古翠和鋼鐵灰3種顏色，還提供500ml、800ml、1200ml到1500ml的容量設計。
即日起至5月31號，台北、台南、高雄3家日本虎牌生活館期間限定推出BUBBLE LAB試飲活動，推出2款沁涼氣泡飲，凡來店消費者即可品嚐使用sodastream氣泡水機製作的蜜桃百香果氣泡飲或酸甜可爾必思氣泡飲。凡購買任一款MTA碳酸飲保冷瓶，不限顏色、容量，在活動期間也可到全台3家生活館每日免費兌換1次500ml的氣泡飲品乙杯，數量有限，贈完為止。
日本虎牌更與sodastream期間限定合作，推出氣泡碳酸飲品迷必入手的夏日限量組合，內含MTA碳酸飲保冷瓶500ml與sodastream Spirit氣泡水機（白），於雙品牌官方電商平台以及日本虎牌全台3家生活館享優惠價4,990元，幫助消費者輕鬆達成減塑目標又能隨時暢享沁涼氣泡飲品。
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