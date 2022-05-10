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安迪·沃荷「槍擊瑪麗蓮」拍出58億 史上第二貴畫作

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
安迪·沃荷(Andy Warhol)代表作「槍擊瑪麗蓮（鼠尾草藍色）」，9日由佳士得於紐約拍出1.95億美金。圖／佳士得提供
安迪·沃荷(Andy Warhol)代表作「槍擊瑪麗蓮（鼠尾草藍色）」，9日由佳士得於紐約拍出1.95億美金。圖／佳士得提供

普普藝術大師安迪·沃荷(Andy Warhol)代表作「槍擊瑪麗蓮(Shot Sage Blue Marilyn)《鼠尾草藍色》」，9日由佳士得於紐約拍出1.95億美金(約58億台幣)的天價，打破美國藝術家的拍賣紀錄，也寫下20世紀畫作的新紀錄。「槍擊瑪麗蓮」打敗畢卡索的「阿爾及爾的女人」(美金1.7億)，僅次於拍出美金4.5億的達文西「救世主」，成為史上第二貴畫作。

「槍擊瑪麗蓮」是安迪·沃荷一生的巔峰之作。瑪麗蓮·夢露於1962年辭世後，安迪·沃荷為她創作絲網印刷作品。他以鮮亮色彩刻畫她的臉部，但五官略為歪斜。安迪·沃荷共創作了五幅「槍擊瑪麗蓮」，分別使用五種顏色—紅、橙、淺藍、鼠尾草藍及綠松色。

至於為什麼稱為「槍擊」？1964年，行為藝術家朵洛西·波德伯拜訪沃荷的工作室。她看到擱在一邊的絲網畫，問可否「shoot them」。安迪·沃荷以為她打算「拍攝(亦可稱shoot)」這些畫作，欣然應允。沒想到她隨即從袋子裡取出手槍，一槍轟向畫作中的大明星，「槍擊瑪麗蓮」之名因而誕生。

此作由瑞士藝術經紀人安曼姊弟創辦的安曼基金會委託拍賣。 董事會主席 Georg Frei表示，「槍擊瑪麗蓮」劃出平凡人和巨星的差異、大明星瑪麗蓮·夢露生前和身後的種種謠言也許將會被遺忘，但那迷人且神秘的微笑讓她與達文西畫中的蒙娜麗莎並列，永垂不朽。

槍擊 藝術家 達文西

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