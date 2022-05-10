漲價嗎？日本壽司郎「38年首度調漲」　台灣官方回應了

連鎖迴轉壽司「壽司郎」日本官方近日宣佈，受到原物料價格、運費高漲等因素影響，將於10月起首度調漲，乃是創業38年以來首度漲價，最低每盤由110日圓（含稅）調漲為120至150日圓不等。漲幅為7～14%。台灣壽司郎則表示，台灣壽司郎目前暫不跟進。

創業自1984年的壽司郎，業績已經連續多年蟬聯日本迴轉壽司之冠，被譽為「日本第一迴轉壽司」，在日本已有超過640間門市。自創業以來，日本當地的壽司郎就從最低每盤100日圓起跳（含稅為110日圓），提供消費者經濟實惠的選擇。但受到原物料價格波動、運費上漲以及日幣貶值等因素，自今年10月起將調漲價格，並依照店型有所區隔，最低每盤將由110～132元，調漲至120～150元起（含稅）。

壽司郎自2018年正式登台，目前在雙北、桃園、新竹、台中、彰化、台南、高雄等地均有據點，合計達28間門市，每盤售價自40元起。對於日本當地調漲價格，台灣壽司郎表示，日本本社雖已發布將於今年10月份起調漲價格的公告，台灣壽司郎「目前暫不跟進調漲」，未來再視市場情況而定。