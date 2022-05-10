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「最美小三」韓韶禧有穿 BALENCIAGA破爛鞋真面目曝光
前幾年在精品圈以仿舊鞋款掀起老爹鞋潮流的BALENCIAGA，最近又推出突破性的設計，以外觀爛到幾乎可以直接拿去回收的休閒鞋引發網友關注，到底這一次品牌又是在打什麼主意呢？
在BALENCIAGA新推出的形象廣告中，可以看到幾雙超爛的休閒鞋成為畫面主角，實在讓人覺得摸不著頭緒。搞了半天，原來這組廣告其實只是誇飾法，真實要賣的鞋款狀況並沒有如此糟糕。
關於這組廣告的實情是，BALENCIAGA近期推出了PARIS HIGH TOP TRAINERS系列鞋款，100%棉製的鞋子本身確實主打水洗效果的破壞感，鞋頭邊緣印有BALENCIAGA標誌，鞋底也有品牌刻紋，共有高筒、低筒和穆勒3種款式，韓國品牌大使「最美小三」韓韶禧日前也搶先示範。為了要強調鞋子耐穿和倡導「穿一輩子」的概念，品牌才故意用最極致的廣告方式來誇張化鞋款的仿舊效果，台灣方面預計5月23上市。
此外，同時上市的還有全球限量100雙的PARIS HIGH TOP TRAINERS FULL DESTROYED，從官網上可以發現，這系列的鞋身的確就比較破舊了。
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