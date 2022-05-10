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「最美小三」韓韶禧有穿 BALENCIAGA破爛鞋真面目曝光

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
韓韶禧搶先穿上BALENCIAGA的PARIS HIGH TOP TRAINERS系列仿舊鞋款。圖／摘自IG
韓韶禧搶先穿上BALENCIAGA的PARIS HIGH TOP TRAINERS系列仿舊鞋款。圖／摘自IG

前幾年在精品圈以仿舊鞋款掀起老爹鞋潮流的BALENCIAGA，最近又推出突破性的設計，以外觀爛到幾乎可以直接拿去回收的休閒鞋引發網友關注，到底這一次品牌又是在打什麼主意呢？

在BALENCIAGA新推出的形象廣告中，可以看到幾雙超爛的休閒鞋成為畫面主角，實在讓人覺得摸不著頭緒。搞了半天，原來這組廣告其實只是誇飾法，真實要賣的鞋款狀況並沒有如此糟糕。

關於這組廣告的實情是，BALENCIAGA近期推出了PARIS HIGH TOP TRAINERS系列鞋款，100%棉製的鞋子本身確實主打水洗效果的破壞感，鞋頭邊緣印有BALENCIAGA標誌，鞋底也有品牌刻紋，共有高筒、低筒和穆勒3種款式，韓國品牌大使「最美小三」韓韶禧日前也搶先示範。為了要強調鞋子耐穿和倡導「穿一輩子」的概念，品牌才故意用最極致的廣告方式來誇張化鞋款的仿舊效果，台灣方面預計5月23上市。

此外，同時上市的還有全球限量100雙的PARIS HIGH TOP TRAINERS FULL DESTROYED，從官網上可以發現，這系列的鞋身的確就比較破舊了。

同時上市的還有全球限量100雙的PARIS HIGH TOP TRAINERS FULL DESTROYED，從官網上可以發現，這系列的鞋身的確就比較破舊了。圖／BALENCIAGA提供
同時上市的還有全球限量100雙的PARIS HIGH TOP TRAINERS FULL DESTROYED，從官網上可以發現，這系列的鞋身的確就比較破舊了。圖／BALENCIAGA提供
BALENCIAGA為PARIS HIGH TOP TRAINERS系列仿舊鞋款推出誇張版的形象廣告。圖／BALENCIAGA提供
BALENCIAGA為PARIS HIGH TOP TRAINERS系列仿舊鞋款推出誇張版的形象廣告。圖／BALENCIAGA提供
韓韶禧搶先穿上BALENCIAGA的PARIS HIGH TOP TRAINERS系列仿舊鞋款。圖／摘自IG
韓韶禧搶先穿上BALENCIAGA的PARIS HIGH TOP TRAINERS系列仿舊鞋款。圖／摘自IG
BALENCIAGA近期推出了PARIS HIGH TOP TRAINERS系列鞋款，100%棉製的鞋子本身確實主打水洗效果的破壞感，鞋頭邊緣印有BALENCIAGA標誌。圖／BALENCIAGA提供
BALENCIAGA近期推出了PARIS HIGH TOP TRAINERS系列鞋款，100%棉製的鞋子本身確實主打水洗效果的破壞感，鞋頭邊緣印有BALENCIAGA標誌。圖／BALENCIAGA提供
韓韶禧搶先穿上BALENCIAGA的PARIS HIGH TOP TRAINERS系列仿舊鞋款。圖／摘自IG
韓韶禧搶先穿上BALENCIAGA的PARIS HIGH TOP TRAINERS系列仿舊鞋款。圖／摘自IG
韓韶禧搶先穿上BALENCIAGA的PARIS HIGH TOP TRAINERS系列仿舊鞋款。圖／摘自IG
韓韶禧搶先穿上BALENCIAGA的PARIS HIGH TOP TRAINERS系列仿舊鞋款。圖／摘自IG
BALENCIAGA近期推出了PARIS HIGH TOP TRAINERS系列鞋款，100%棉製的鞋子本身確實主打水洗效果的破壞感，鞋頭邊緣印有BALENCIAGA標誌。圖／BALENCIAGA提供
BALENCIAGA近期推出了PARIS HIGH TOP TRAINERS系列鞋款，100%棉製的鞋子本身確實主打水洗效果的破壞感，鞋頭邊緣印有BALENCIAGA標誌。圖／BALENCIAGA提供
BALENCIAGA近期推出了PARIS HIGH TOP TRAINERS系列鞋款，100%棉製的鞋子本身確實主打水洗效果的破壞感，鞋頭邊緣印有BALENCIAGA標誌。圖／BALENCIAGA提供
BALENCIAGA近期推出了PARIS HIGH TOP TRAINERS系列鞋款，100%棉製的鞋子本身確實主打水洗效果的破壞感，鞋頭邊緣印有BALENCIAGA標誌。圖／BALENCIAGA提供

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