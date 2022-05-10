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王柏傑、陳昊森隔空比拚搶「眼」度！復古穿搭吸粉絲埋單代言商品

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
王柏傑（左）、陳昊森（右），都分別以復古穿搭示人。圖／眼鏡市場、JINS提供
王柏傑（左）、陳昊森（右），都分別以復古穿搭示人。圖／眼鏡市場、JINS提供

連鎖品牌「眼鏡市場」登台兩年，也跟隨其他競爭品牌的腳步，邀請王柏傑擔任代言人，並以斯文書生形象現身活動。而JINS除了啟用王淨、曾敬驊擔綱品牌的光學眼鏡產品代言之外，陳昊森則是成為旗下隱形眼鏡的形象大使，所曝光的帥照，還化身不同造型，藉以吸引粉絲關注。

因為在話題台劇「華燈初上」演活渣男角色，讓王柏傑的人氣水漲船高。眼鏡市場便邀請他成為品牌台灣首位代言人，而在活動上王柏傑更一改過去放蕩不羈的瀟灑形象，梳著油頭，配上細框眼鏡，以及吊帶褲，復古味十足。眼鏡市場希望藉由王柏傑的人氣，在同屬日系連鎖品牌的JINS、OWNDAYS夾殺中，闖出一條活路。除了找新代言人，還推出日本製的nosefree系列鏡框，於鏡腳增加重塊，讓鼻樑和耳朵形成50:50配重，可減輕鼻樑20%負擔，讓鼻樑不易留下壓痕外，長時間配戴也不容易滑落，更提供台灣限定款。

在話題台劇「華燈初上」演活渣男角色，讓王柏傑的人氣水漲船高，眼鏡市場便邀請他成為品牌台灣首位代言人。圖／眼鏡市場提供
在話題台劇「華燈初上」演活渣男角色，讓王柏傑的人氣水漲船高，眼鏡市場便邀請他成為品牌台灣首位代言人。圖／眼鏡市場提供

另外，JINS為了讓開發的彩色隱形眼鏡產品，能受到更多人關注，則繼續與陳昊森合作。近期曝光的新品，就能看到他變換復古、休閒與運動等4種造型，藉以詮釋不同色彩的隱形眼鏡。陳昊森也透露從高中才開始學會戴隱形眼鏡，就漸漸地受到注目，因此意識到隱形眼鏡對打扮，能起到加分作用。在拍攝不同風格形象大片時，陳昊森也對JINS的彩色日拋隱形眼鏡改觀，認為戴上後可以加強眼神的深邃度，讓眼睛更有神，增加男、女通殺魅力。

在話題台劇「華燈初上」演活渣男角色，讓王柏傑的人氣水漲船高，眼鏡市場便邀請他成為品牌台灣首位代言人。圖／眼鏡市場提供
在話題台劇「華燈初上」演活渣男角色，讓王柏傑的人氣水漲船高，眼鏡市場便邀請他成為品牌台灣首位代言人。圖／眼鏡市場提供

陳昊森詮釋JINS 1DAY COLOR彩色日拋隱形眼鏡。圖／JINS提供
陳昊森詮釋JINS 1DAY COLOR彩色日拋隱形眼鏡。圖／JINS提供

陳昊森詮釋JINS 1DAY COLOR彩色日拋隱形眼鏡。圖／JINS提供
陳昊森詮釋JINS 1DAY COLOR彩色日拋隱形眼鏡。圖／JINS提供

陳昊森詮釋JINS 1DAY COLOR彩色日拋隱形眼鏡。圖／JINS提供
陳昊森詮釋JINS 1DAY COLOR彩色日拋隱形眼鏡。圖／JINS提供

陳昊森詮釋JINS 1DAY COLOR彩色日拋隱形眼鏡。圖／JINS提供
陳昊森詮釋JINS 1DAY COLOR彩色日拋隱形眼鏡。圖／JINS提供

眼鏡市場nosefree系列鏡框，台灣限定款。圖／眼鏡市場提供
眼鏡市場nosefree系列鏡框，台灣限定款。圖／眼鏡市場提供

隱形眼鏡 品牌 日本

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