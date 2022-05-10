修杰楷穿透視褲沒在怕 獻計謝欣穎如何買禮物送王柏傑

關注RALPH LAUREN品牌的忠實粉絲，應該都對旗下Purple Label頂級紫標、美式復古Double RL(RRL)系列愛不釋手，這兩個系列近日隨著RALPH LAUREN春夏新品限時登台，位於台北的MAISON ACME展開為期5日的鑑賞會，讓消費者可以近距離感受工匠以優雅細膩的工藝技術所打造出的魅力單品。揭幕活動請來修杰楷、謝欣穎示範春夏造型，兩人也趁機滿足購物慾，順便替另一半挑選即將到來的「520」禮物。

修杰楷身穿Purple Label頂級紫標系列的絞染風亞麻混紡開襟衫搭配白色亞麻長褲，在陽光之下其實下半身有點「透視感」，被問到會不會害羞？他說：「我有發現有褲子點透，但想說算了，因為這身造型讓我感覺很像置身摩洛哥海港！而且其實亞麻料的褲子很適合台灣潮濕的天氣，比較透氣。」私下穿搭比較屬於酷帥、個性風的謝欣穎，則是難得穿上印花亞麻巴里紗洋裝，飄逸優雅。

前幾日母親節，修杰楷送了老婆賈靜雯一隻金色蟾蜍擺件，讓對方傻眼。他解釋：「因為我們家有一隻樹蛙，我覺得放在旁邊很搭，而且我希望送禮是能讓人永遠記得的。」面對五月份的重要示愛節日「520」，他說會再好好挑一個禮物補償給老婆：「RALPH LAUREN春夏的小包蠻可愛的，很適合女生在春夏使用。」

至於謝欣穎想為男友王柏傑挑什麼禮物？她表示看中修杰楷身上穿的絞染風亞麻混紡開襟衫，不過聽到七萬的售價有些猶豫，一旁修杰楷馬上獻計：「拿男友的的卡來刷就好了！」

這次RALPH LAUREN春夏新品鑑賞會最大重點就是Purple Label頂級紫標、美式復古Double RL(RRL)兩系列商品，都只在快閃5天內於MAISON ACME才能買到。Purple Label主打高品質與細膩工藝，以今年推出的絞染風亞麻混紡開襟衫搭來說，每件手工印染的效果都不太一樣，全台只有3件非常稀有。而在全球只有少部份貴點的Double RL(RRL)系列，復古牛仔元素更是展現出有歷史感的工裝、軍裝時尚，粗獷又純粹的美國西部風格，也是許多品牌迷的最愛。

★RALPH LAUREN 2022春夏新品鑑賞會

新品鑑賞會採預約制，可以透過電話預約：

日期：5/11（三）～5/15（日）

時間：10:30～19:30