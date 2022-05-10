蕭邦新表登台 百搭運動感計時碼表 限量Officer獻紳士

2022年度的鐘表與奇蹟（Watches & Wonders）四月初甫於日內瓦落幕，在表展上端出許多讓人驚豔之作的蕭邦（Chopard），今多款高級製表新作及珠寶首度在台亮相，全系列採用符合倫理道德標準的金質製作。男表焦點包括為紀念表廠1997年首款機芯而限量推出的L.U.C XPS 1860 Officer黃K金腕表，以及首款配備橡膠表帶的Alpine Eagle系列XL Chrono計時碼表。經典的滑動鑽石Happy Sport系列，則針對當代女性推出首度搭載機械機芯的Happy Sport Chrono計時款，全新登場的金色調Happy Hearts – Golden Hearts珠寶則為日常穿搭增添復古的優雅氣息。

全球限量50只的蕭邦L.U.C XPS 1860 Officer腕表，搭載的正是表廠於1997年推出的首款機芯，採用蕭邦Twin技術與22K金微型擺陀，並獲得日內瓦印記認證。為彰顯品牌傳承自蕭邦創始家族的製表精神，優雅洗練的森林綠色表盤上，以手工機鏤雕刻裝飾三個不同方向的六角形蜂巢飾紋，腕表背面是同樣有機鏤裝飾的鉸揭式底蓋，揭開即可欣賞到3.30毫米厚度超薄L.U.C 96.01-L機芯，金質底蓋內側鐫刻象徵蕭邦家族的蜂窩圖案，配戴起來洋溢現代儒雅紳士優雅內斂的風采。

而針對主流市場熱門的運動休閒風，全新登場的兩款Alpine Eagle XL Chrono均採用帥氣的44毫米尺寸超大表徑，以蕭邦獨門的Lucent Steel A223精鋼製成，除了堅硬抗敏，更擁有無可比擬的光澤度。腕表均搭載Chopard 03.05-C型自動導柱輪垂直離合系統飛返計時機芯，具停秒功能。今年新增橡膠表帶選擇，配上與這兩款表盤相互呼應的藍色或黑色，是運動休閒理想良伴。