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蕭邦新表登台 百搭運動感計時碼表 限量Officer獻紳士

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
L.U.C XPS 1860 Officer系列腕表，40毫米符合倫理道德標準的18K黃金表殼、L.U.C 96.01-L雙發條盒超薄自動上鍊機芯，117萬9,000元，全球限量50只。圖／蕭邦提供
L.U.C XPS 1860 Officer系列腕表，40毫米符合倫理道德標準的18K黃金表殼、L.U.C 96.01-L雙發條盒超薄自動上鍊機芯，117萬9,000元，全球限量50只。圖／蕭邦提供

2022年度的鐘表與奇蹟（Watches & Wonders）四月初甫於日內瓦落幕，在表展上端出許多讓人驚豔之作的蕭邦（Chopard），今多款高級製表新作及珠寶首度在台亮相，全系列採用符合倫理道德標準的金質製作。男表焦點包括為紀念表廠1997年首款機芯而限量推出的L.U.C XPS 1860 Officer黃K金腕表，以及首款配備橡膠表帶的Alpine Eagle系列XL Chrono計時碼表。經典的滑動鑽石Happy Sport系列，則針對當代女性推出首度搭載機械機芯的Happy Sport Chrono計時款，全新登場的金色調Happy Hearts – Golden Hearts珠寶則為日常穿搭增添復古的優雅氣息。

全球限量50只的蕭邦L.U.C XPS 1860 Officer腕表，搭載的正是表廠於1997年推出的首款機芯，採用蕭邦Twin技術與22K金微型擺陀，並獲得日內瓦印記認證。為彰顯品牌傳承自蕭邦創始家族的製表精神，優雅洗練的森林綠色表盤上，以手工機鏤雕刻裝飾三個不同方向的六角形蜂巢飾紋，腕表背面是同樣有機鏤裝飾的鉸揭式底蓋，揭開即可欣賞到3.30毫米厚度超薄L.U.C 96.01-L機芯，金質底蓋內側鐫刻象徵蕭邦家族的蜂窩圖案，配戴起來洋溢現代儒雅紳士優雅內斂的風采。

而針對主流市場熱門的運動休閒風，全新登場的兩款Alpine Eagle XL Chrono均採用帥氣的44毫米尺寸超大表徑，以蕭邦獨門的Lucent Steel A223精鋼製成，除了堅硬抗敏，更擁有無可比擬的光澤度。腕表均搭載Chopard 03.05-C型自動導柱輪垂直離合系統飛返計時機芯，具停秒功能。今年新增橡膠表帶選擇，配上與這兩款表盤相互呼應的藍色或黑色，是運動休閒理想良伴。

以女性為主要訴求的Happy Sport滑動鑽石表款，計時碼表今年也首度換上自動上鍊的機械機芯。全新的40毫米尺寸比起以往42毫米的石英機芯計時碼表，更符合女性配戴者的日常配戴需求。表盤裝飾7顆優雅旋轉舞動的滑動鑽石，精密計時機芯經天文台認證，鍍金或鍍銀表盤裝飾緞面太陽放射紋，中央則為扭索紋飾，光影細節相當迷人。

Happy Hearts – Golden Hearts系列耳環。符合倫理道德標準的18K黃金配2顆滑動鑽石，19萬7,000元。圖／蕭邦提供
Happy Hearts – Golden Hearts系列耳環。符合倫理道德標準的18K黃金配2顆滑動鑽石，19萬7,000元。圖／蕭邦提供
Happy Sport Chrono系列腕表，40毫米符合倫理道德標準的18K玫瑰金表殼、自動上鍊機芯，109萬5,000元。圖／蕭邦提供
Happy Sport Chrono系列腕表，40毫米符合倫理道德標準的18K玫瑰金表殼、自動上鍊機芯，109萬5,000元。圖／蕭邦提供
Happy Hearts – Golden Hearts系列手環，符合倫理道德標準的18K黃金配單顆滑動鑽石，14萬3,000元。圖／蕭邦提供
Happy Hearts – Golden Hearts系列手環，符合倫理道德標準的18K黃金配單顆滑動鑽石，14萬3,000元。圖／蕭邦提供
Happy Sport Chrono系列腕表，40毫米精鋼及符合倫理道德標準的18K玫瑰金表殼、自動上鍊機芯，62萬4,000元。圖／蕭邦提供
Happy Sport Chrono系列腕表，40毫米精鋼及符合倫理道德標準的18K玫瑰金表殼、自動上鍊機芯，62萬4,000元。圖／蕭邦提供
Alpine Eagle XL Chrono系列腕表，44毫米Lucent Steel A223精鋼表殼配阿萊奇藍色表盤、Chopard 03.05-C自動上鍊機芯、藍色橡膠表帶，64萬1,000元。圖／蕭邦提供
Alpine Eagle XL Chrono系列腕表，44毫米Lucent Steel A223精鋼表殼配阿萊奇藍色表盤、Chopard 03.05-C自動上鍊機芯、藍色橡膠表帶，64萬1,000元。圖／蕭邦提供
Alpine Eagle XL Chrono系列腕表，44毫米Lucent Steel A223精鋼表殼配阿萊奇藍色表盤、Chopard 03.05-C自動上鍊機芯、藍色橡膠表帶，64萬1,000元。圖／蕭邦提供
Alpine Eagle XL Chrono系列腕表，44毫米Lucent Steel A223精鋼表殼配阿萊奇藍色表盤、Chopard 03.05-C自動上鍊機芯、藍色橡膠表帶，64萬1,000元。圖／蕭邦提供
Alpine Eagle XL Chrono系列腕表，44毫米Lucent Steel A223精鋼表殼配黑色表盤、Chopard 03.05-C自動上鍊機芯、黑色橡膠表帶，64萬1,000元。圖／蕭邦提供
Alpine Eagle XL Chrono系列腕表，44毫米Lucent Steel A223精鋼表殼配黑色表盤、Chopard 03.05-C自動上鍊機芯、黑色橡膠表帶，64萬1,000元。圖／蕭邦提供
蕭邦2022年度於日內瓦表展發表的新品首度抵台。圖／蕭邦提供
蕭邦2022年度於日內瓦表展發表的新品首度抵台。圖／蕭邦提供
Alpine Eagle XL Chrono系列腕表，44毫米Lucent Steel A223精鋼表殼配黑色表盤、Chopard 03.05-C自動上鍊機芯、黑色橡膠表帶，64萬1,000元。圖／蕭邦提供
Alpine Eagle XL Chrono系列腕表，44毫米Lucent Steel A223精鋼表殼配黑色表盤、Chopard 03.05-C自動上鍊機芯、黑色橡膠表帶，64萬1,000元。圖／蕭邦提供
L.U.C XPS 1860 Officer系列腕表，40毫米符合倫理道德標準的18K黃金表殼、L.U.C 96.01-L雙發條盒超薄自動上鍊機芯，117萬9,000元，全球限量50只。圖／蕭邦提供
L.U.C XPS 1860 Officer系列腕表，40毫米符合倫理道德標準的18K黃金表殼、L.U.C 96.01-L雙發條盒超薄自動上鍊機芯，117萬9,000元，全球限量50只。圖／蕭邦提供
Happy Hearts – Golden Hearts系列戒指，符合倫理道德標準的18K黃金配單顆滑動鑽石，13萬7,000元。圖／蕭邦提供
Happy Hearts – Golden Hearts系列戒指，符合倫理道德標準的18K黃金配單顆滑動鑽石，13萬7,000元。圖／蕭邦提供
Happy Sport Chrono系列腕表是滑動鑽石系列首度搭載機械機芯的計時碼表。圖／蕭邦提供
Happy Sport Chrono系列腕表是滑動鑽石系列首度搭載機械機芯的計時碼表。圖／蕭邦提供
L.U.C XPS 1860 Officer系列腕表，底蓋內鐫刻蕭邦家族家徽的蜂窩圖案。圖／蕭邦提供
L.U.C XPS 1860 Officer系列腕表，底蓋內鐫刻蕭邦家族家徽的蜂窩圖案。圖／蕭邦提供
Happy Sport Chrono系列腕表，40毫米符合倫理道德標準的18K玫瑰金表殼、自動上鍊機芯，109萬5,000元。圖／蕭邦提供
Happy Sport Chrono系列腕表，40毫米符合倫理道德標準的18K玫瑰金表殼、自動上鍊機芯，109萬5,000元。圖／蕭邦提供
Happy Hearts – Golden Hearts系列項鍊，符合倫理道德標準的18K黃金配單顆滑動鑽石，15萬3,000元。圖／蕭邦提供
Happy Hearts – Golden Hearts系列項鍊，符合倫理道德標準的18K黃金配單顆滑動鑽石，15萬3,000元。圖／蕭邦提供

腕表 鑽石 珠寶

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