RICHARD MILLE新款Bubba Watson陀飛輪 粉紅藏大愛

粉紅色常和櫻花、粉嫩或童話氣息多所聯想，但誰說粉紅色不能成為一只頂級運動腕表的色彩選項？頂級鐘表品牌RICHARD MILLE推出新款RM 38-02 Bubba Watson陀飛輪，除再度與高球名將Bubba Watson聯名，表款更在白色中帶有粉紅視覺裝飾，也像一款精緻的法式甜點，甜美且誘人。

事實上，Bubba Watson之所以鍾情粉紅色，源自於他長年倡議乳癌防治的重要性，而粉紅緞帶正是乳癌防治的重要視覺，Bubba Watson也因而在衣著球具中不時加入粉紅點綴。當他認識品牌創辦人Richard Mille先生後，Bubba Watson一直想擁有一只粉紅色的RICHARD MILLE表款，而這個願望也在十年後「敲碗」成功、得償所望。

RICHARD MILLE並特別拍攝了一只結合動畫與真人的詼諧短片。影片中Bubba Watson以冷面笑匠風格，幽默地詮釋了他初次和Richard Mille的相遇、他第一次擁有RM 011腕表時的驚喜，更有他對粉紅色的喜愛。他曾多次向品牌提出：「我想要一只粉紅色表款」的需求並多次被婉拒，直到一次和西班牙「蠻牛」Rafael Nadal的偶遇，成為了今日表款誕生的契機。

然而想營造出粉紅色的視覺有很多途徑，但這只RM 38-02 Bubba Watson陀飛輪腕表上的粉紅色，可不簡單。表款是以粉色和白色的Quartz TPT®石英纖維與Carbon TPT®碳纖維材質所打造，43.7毫米的表殼不僅在白色中結合了粉紅，側邊也能發現表殼中層在黑色中夾入粉色的Quartz TPT®石英纖維，讓這份浪漫無所不在。同時2點鐘到5點鐘位置的表殼一側延展拉長，這樣的設計將可避免扭矩限制表冠摩擦手腕，有其實用考量，也方便Bubba Watson在果嶺上時的揮竿與舒適度。