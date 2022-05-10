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蔥燒牛肉的滋味！漢堡王「三星蔥重磅牛肉堡」只賣14天
已經多次推出特殊口味漢堡的「漢堡王」，在端午節前夕以「三星蔥」為主題，推出「三星蔥重磅漢堡」，藉由三星蔥絲與雙層100%澳洲牛肉排堆疊而起的滋味，帶來微嗆爽口的新滋味，限時限量登場。
漢堡王近年推出過「巧克力華堡」、「草莓重磅牛肉堡」等不同特殊口味的漢堡，屢屢引發網友間的熱烈討論，甚至還曾登上國外媒體。此次新推出的「三星蔥重磅牛肉堡」，以蔥燒牛肉的概念為出發，不同於傳統加入生菜的方式，改選用當季三星蔥切絲入堡，搭配上總重8.8盎司的雙層100%澳洲牛肉排，以及起司、蕃茄醬、美乃滋等配料，為愛蔥人士帶來全新的滋味，單點189元、套餐229元、大餐254元，限時於5月24日至6月6日期間供應。
除此之外，漢堡王也限時提供「豪氣霸王省優惠券」，提供脆洋蔥牛肉葆、起司醬洋蔥圈牛肉堡、薯條、辣薯球等品項買1送1的優惠，另外還有多款個人套餐、雙人套餐優惠，最低52折起。
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