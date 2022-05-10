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襯托劉品言白皙美腿 FENDI Peekaboo包款訂製服務登場

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
外型方正典雅又帶點創意變化細節的Peekaboo系列，是FENDI標誌性的人氣包款之一。圖／FENDI提供
外型方正典雅又帶點創意變化細節的Peekaboo系列，是FENDI標誌性的人氣包款之一。圖／FENDI提供

外型方正典雅又帶點創意變化細節的Peekaboo，是FENDI標誌性的人氣包款之一，自2008年誕生後就成為經典，每季都有不同的款式推陳出新。近日，FENDI在台北微風廣場店推出「It's Selleria」Peekaboo包款訂製服務，從皮革材質、顏色到包身細節都能讓顧客依自己的喜好來決定，增添個人化的獨特魅力。

「It's Selleria」訂製服務提供5款經典Peekaboo包款尺寸，包括Mini Peekaboo、Peekaboo ISeeU Small和Medium（女款），以及Peekaboo ISeeU Mini和Medium（男款），包身方面可以從25種不同顏色的羅馬小牛皮與12種不同顏色的蟒蛇皮中挑選，並搭配細膩的傳統Selleria手工縫線，替包身側面、手柄和肩帶增添精緻奢華感。

包身上的橫桿有金色、鍍鈀或鍍釕的飾面，另有純白色、沙漠色、黑色及玳瑁色4款塑膠玻璃材質的橫桿可搭配，還能從16種彩色施華洛世奇水晶或琺瑯的組合中挑選裝飾開合鎖頭，於此客戶可在上面加上個人姓名縮寫，注入專屬的符碼，最後再用以FENDI旅行傳統為靈感而設計出的獨家MTO作為整體包裝。

而整個訂製體驗流程也更為直覺與方便，透過平板電腦，顧客可以即時看到360度立體環繞的包款設計過程，更能清晰了解每個步驟所呈現的樣子。每款包在顧客決定所有設計概念後，大約6個月左右能夠完工。

「It’s Selleria」Peekaboo包款專屬訂製服務已進駐台北微風廣場精品店，活動至6月5日止，可致電門市聯繫預約 。

台灣FENDI It’s Selleria Peekaboo訂製服務

地點：FENDI微風廣場精品店（台北市復興南路一段39號1樓）

日期：2022年5月2日至6月5日

「It’s Selleria」Peekaboo包款專屬訂製服務已進駐台北微風廣場精品店，活動至6月5日止。圖／FENDI提供
「It’s Selleria」Peekaboo包款專屬訂製服務已進駐台北微風廣場精品店，活動至6月5日止。圖／FENDI提供
顧客可從16種彩色施華洛世奇水晶或琺瑯的組合中挑選來裝飾開合鎖頭，還能加上姓名縮寫。圖／FENDI提供
顧客可從16種彩色施華洛世奇水晶或琺瑯的組合中挑選來裝飾開合鎖頭，還能加上姓名縮寫。圖／FENDI提供
「It's Selleria」訂製服務提供5款經典Peekaboo包款尺寸做選擇。圖／FENDI提供
「It's Selleria」訂製服務提供5款經典Peekaboo包款尺寸做選擇。圖／FENDI提供
包身方面可以從25種不同顏色的羅馬小牛皮與12種不同顏色的蟒蛇皮中挑選。圖／FENDI提供
包身方面可以從25種不同顏色的羅馬小牛皮與12種不同顏色的蟒蛇皮中挑選。圖／FENDI提供
FENDI在台北微風廣場店推出「It's Selleria」Peekaboo包款訂製服務，從皮革材質、顏色到包身細節都能讓顧客依自己的喜好來決定，增添個人化的獨特魅力。圖／FENDI提供
FENDI在台北微風廣場店推出「It's Selleria」Peekaboo包款訂製服務，從皮革材質、顏色到包身細節都能讓顧客依自己的喜好來決定，增添個人化的獨特魅力。圖／FENDI提供
外型方正典雅又帶點創意變化細節的Peekaboo系列，是FENDI標誌性的人氣包款之一 。圖／FENDI提供
外型方正典雅又帶點創意變化細節的Peekaboo系列，是FENDI標誌性的人氣包款之一 。圖／FENDI提供

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