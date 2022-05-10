台韓跨國音樂劇「徽因」 重現民初藝文風華

今年暑假眾所期待，由廣藝基金會與聯合數位文創共同主辦的臺韓合創音樂劇、廣藝劇場No.5「徽因」高雄與台北口碑場盛大巡演。

「徽因」去年11月在臺中國家歌劇院首演後佳評如潮，各界頻頻敲碗、千呼萬喚下，6月25日至26日將在高雄衛武營歌劇院公演3場，7月15日至17日則移師台北國家戲劇院演出4場；引頸企盼多時，大家還不趕緊手刀搶票，進劇場來共同見證，民初文人的浪漫與不朽的愛戀！

將「民國最美才女」林徽因與愛慕她的三個男人，充滿詩、建築、愛與友情的生命故事搬上舞台，「徽因」的跨國主創群，包括韓國知名導演徐在亨、編劇韓雅凜，以及台灣「C MUSICAL」製作的藝術總監張芯慈擔任音樂總監，並邀請實力派演員陳品伶、李杏、蕭景鴻（阿弟）、周定緯、鍾政均領銜主演。

全劇透過四封書信，運用22首原創歌曲，以音樂劇形式重新詮釋，「徽因」一劇的背景時空宛若「浪漫的彼岸」，經過台韓主創團隊賦予不同的解讀、詮釋，體現出攸關當代女性地位、對於未來渴求的浪漫情懷，且提煉出值得現代人們取法的本質與精神。