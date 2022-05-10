聲優簽名、主題餐點！「炎炎消防隊餐廳」快閃西門町

位於誠品生活武昌店、多次推出不同動畫主題餐飲內容的「FANFANS CAFÉ」，本月再次推出「炎炎消防隊主題餐廳」，除了將劇中人物與特色化身為餐點，現場還展出17本聲優簽名台本，以及一系列週邊商品，讓粉絲們可以進入炎炎消防隊的動漫世界。

「炎炎消防隊」的故事大綱，描述一名可以從腳噴出火焰，因而獲得「惡魔的足跡」稱號的少年森羅日下部，為了實現成為英雄的夢想，以及找出殺害家人的兇手，因此加入了第八特殊消防隊的故事。由於劇情熱血，因此獲得許多粉絲的喜愛。

FANFANS CAFÉ至6月15日前，快閃推出「炎炎消防隊主題餐廳」，現場環境加入大量的炎炎消防隊造景，並以劇情為出發，推出「惡魔足跡唐揚炸雞飯」、「歐式古典牛排」，以及「紅月番茄肉醬義大利麵」共三種主餐，每份280～320元。甜點包括「貓又熔炎巧克力」及「噗斯噗斯&梅拉梅拉鬆餅」，各為180、220元。飲料方面則有六6種角色印象飲品，包括英雄橘子氣泡飲、修女芒果氣泡飲等選擇，每杯180元。所有主餐、甜點與飲品皆提供內用及部分外帶服務，購買任意飲品即可獲得1張特典杯墊（共13款，隨機發送），消費任主餐還可贈送2張特典杯墊。