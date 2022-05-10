聽新聞
test
0:00 / 0:00
聲優簽名、主題餐點！「炎炎消防隊餐廳」快閃西門町
位於誠品生活武昌店、多次推出不同動畫主題餐飲內容的「FANFANS CAFÉ」，本月再次推出「炎炎消防隊主題餐廳」，除了將劇中人物與特色化身為餐點，現場還展出17本聲優簽名台本，以及一系列週邊商品，讓粉絲們可以進入炎炎消防隊的動漫世界。
「炎炎消防隊」的故事大綱，描述一名可以從腳噴出火焰，因而獲得「惡魔的足跡」稱號的少年森羅日下部，為了實現成為英雄的夢想，以及找出殺害家人的兇手，因此加入了第八特殊消防隊的故事。由於劇情熱血，因此獲得許多粉絲的喜愛。
FANFANS CAFÉ至6月15日前，快閃推出「炎炎消防隊主題餐廳」，現場環境加入大量的炎炎消防隊造景，並以劇情為出發，推出「惡魔足跡唐揚炸雞飯」、「歐式古典牛排」，以及「紅月番茄肉醬義大利麵」共三種主餐，每份280～320元。甜點包括「貓又熔炎巧克力」及「噗斯噗斯&梅拉梅拉鬆餅」，各為180、220元。飲料方面則有六6種角色印象飲品，包括英雄橘子氣泡飲、修女芒果氣泡飲等選擇，每杯180元。所有主餐、甜點與飲品皆提供內用及部分外帶服務，購買任意飲品即可獲得1張特典杯墊（共13款，隨機發送），消費任主餐還可贈送2張特典杯墊。
除了主題餐點外，炎炎消防隊主題餐廳並展出17本聲優簽名台本，還有首度在台曝光的原畫設定稿。同時也以主角和logo作為主軸，推出森羅、亞瑟等人的壓克力立牌組、抱枕、拼圖、福袋等週邊商品，適合粉絲蒐集。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言