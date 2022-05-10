讓肉汁與肉脂完美邂逅！ 慕赫攜手「犇」打造餐酒饗宴

自2021年起的米其林指南官方威士忌合作夥伴慕赫（Mortlach），持續推出「慕星計畫」，創造餐酒搭配的極致饗宴。此次慕赫再次與連續五年蟬連台灣頂級鐵板燒料理「犇」聯手，自5月起分別於「犇」安和本館、「犇」微風信義、「犇」極上三間店鋪，推出「晚間料理長套餐」（每位2,880 元+10%)，內含慕赫16年15毫升試飲酒乙杯，讓饕客盡情享受肉汁與肉脂的完美邂逅。

慕赫作為蘇格蘭斯貝賽區的達夫鎮中首座擁有合法執照的酒廠，擁有200年歷史的傳奇酒廠，憑藉極其複雜的2.81蒸餾工藝，使慕赫單一麥芽威士忌成為調酒師的秘密配方，也是威士忌行家爭相收藏的珍稀逸品。

慕赫最著名、體積最小的「Wee Witchie小女巫」蒸餾器，正是造就卓越豐富層次口感和獨一無二肉質風味的魅力之處，無論純飲、加水皆具不凡風味的慕赫單一麥芽威士忌，更被威士忌權威Dave Broom 譽為「達夫鎮的野獸」。

本次推出的慕赫聯乘「犇」的限定「晚間料理長套餐」，主餐部分的牛排特別與熊本及北海道和牛牧場合作，全年365天供應不間斷，低溫冷藏熟成18天，品味牛肉密而平均油花的同時，淺嚐一口慕赫16年單一麥芽威士忌，圓潤飽滿的琥珀色酒液包覆著肉脂般鮮甜的醇厚風味，以雪莉貴族Pedro Ximenez與Oloroso浸潤後的雪莉桶100%完整16年熟成，更呈現多層次的輕盈花果風格。鐵板上的肉汁與豐馥的肉脂，堪稱完美的Meaty滋味，使美食饕客在大快朵頤的同時更能深刻享受味蕾的極致饗宴。

此外「Prime 紐約客牛排」選用美國Prime等級紐約客牛排，屬於里肌肉和腰脊肉之間的大理石紋牛肉，油花分布均勻，口感柔順，以鐵板高溫鎖住肉汁，再搭配上獨創慢熬牛骨汁，香氣四溢，帶出迷人的醇厚牛油香氣。品嚐不管海鮮或是肉脂豐富的料理，再細品慕赫16年單一麥芽威士忌，使得菜色與酒碰撞出更多不同的風味組合，正是餐酒搭配最耐人尋味之處。

「澎湖野生大明蝦佐第戎蜂蜜芥末醬」，特選澎湖四尾斤野生大明蝦，肉質肥厚飽滿、細緻彈牙，蝦膏濃郁鮮香，並選用法國Maille第戎芥末醬、特級白酒醋、阿里山新鮮蜂蜜熬成特製蜂蜜芥末醬，佐醬完美融合大海鮮味，一口征服味蕾。

「魚籽雲丹鳥巢海膽蛋」，主廚將有機生食級雞蛋以62度低溫手法烹調，注入海膽製成的氮氣醬，一旁的小木湯匙更盛放了魚子醬，攪拌均勻後每口都是奢美食材的滋味交融，海膽、魚子醬的澎派鮮味超幸福。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康