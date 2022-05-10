準備去衝浪啦！IKEA與世界衝浪聯盟聯名 海灘用品好潮

夏天，就是要衝海邊，感受大自然的美好，使用的相關用具更要夠潮！IKEA與世界衝浪聯盟（World Surf League）首度聯名合作，推出KÅSEBERGA限量系列，採用可再生或可回收材質製成，共有25件品項，從海灘椅、帳篷、烤肉爐、衝浪趴板到咖啡桌等均有，從居家到海灘、海中都能使用，創造與眾不同的夏日生活。

根據統計，全球有3.7億人對衝浪有興趣，但也更關注減少海洋中的塑膠污染，因此IKEA與世界衝浪聯盟的KÅSEBERGA限量系列，也加入永續的概念，呼籲大家更關心海洋環保問題。

全系列產品設計兼具潮流與實用性，經典的購物袋換上全新圖騰，有著防水功能，還加上可拆卸的隔層，擺放乾濕衣物，也加固底部，可以直接踩入著裝；KÅSEBERGA連帽浴巾披風，可以在更換衣服時，把手伸進去，從擦乾身體到更換衣物一次完成；其他如衝浪趴板、沙灘帳篷、海灘椅以及攜帶式木炭烤肉爐，讓大家可以在海邊享受生活。

KÅSEBERGA系列也有適合在家使用的單品，如收納壁改以竹製材質，搭配把手、層板、掛鉤和支撐架等，收納日常小物；同系列竹製咖啡桌，以以衝浪板造型為設計概念，在家感受海洋感；最特別的是練習衝浪的平衡板，在家裡可以鍛鍊平衡力與強化肌肉。